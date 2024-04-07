以色列：對黎巴嫩邊境「備戰」已完成

以色列 軍方今天表示，對毗鄰黎巴嫩的北部邊境備戰已經進入「另一階段」。以軍已在當地與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨交火數月。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）經常鎖定邊境附近的以色列陣地進行攻擊，藉以展現對去年10月7日突襲以色列的巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）的支持。

以軍日益深入黎巴嫩境內展開襲擊，並且以真主黨的指揮官為攻擊目標。

以色列軍方今天在官網聲明說，「北方司令部（Northern Command）對黎巴嫩前線的另一階段備戰」已經完成，指揮官「準備好於僅僅數小時內召集和裝備需要的所有士兵開赴前線展開防衛和進攻任務」。

特拉維夫大學（Tel Aviv University）政治學教授納馮（Emmanuel Navon）告訴法新社，「北方的戰爭不太可能避免」。

不過以色列安全專家杜斯崔（Omer Dostri）認為，加薩 地面戰結束前，不太可能發生另一起地面戰。

真主黨和以色列上次開戰是在2006年。

與此同時，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天表示，以軍從加薩走廊南部撤離部隊，「以就包括拉法（Rafah）在內的未來任務進行準備」。目前有逾150萬巴勒斯坦人在拉法避難。