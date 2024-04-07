巴西前總統波索納洛陷法律困境 號召民眾集會示威

面對日益進逼的法律挑戰，69歲的巴西前總統波索納洛為了彰顯自己仍坐擁廣大民意支持，今天號召民眾於21日在里約熱內盧知名的柯帕加巴納海灘舉行示威集會。（路透）

面對日益進逼的法律挑戰，69歲的巴西 前總統波索納洛 為了彰顯自己仍坐擁廣大民意支持，今天號召民眾於21日在里約熱內盧知名的柯帕加巴納海灘舉行示威集會。

法新社報導，在波索納洛號召下，他的支持者2月曾齊聚聖保羅（Sao Paulo）示威以力挺波索納洛。根據研究人員的說法，這場集會約有18萬5000人參與。

波索納洛今天在自己的社群媒體帳號發布影片說：「我們將在聖保羅（集會）後進一步採取行動…並傳遞有關我們民主與法治的消息。」

巴西當局正在調查，2022年時任極右派總統波索納洛競選連任失敗後是否曾企圖發動政變，以阻止其總統大選對手、現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於2023年1月就職。

巴西警方在調查期間，於今年2月8日沒收了波索納洛的護照。

波索納洛也因在2022年選舉前，在沒有證據的情況下攻擊巴西的選舉制度、質疑電子投票 系統和選舉過程的安全性，而遭褫奪公權8年。

波索納洛對所有指控一概予以否認，並稱自己是「政治迫害」的受害者。