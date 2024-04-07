毒品摻人骨粉 獅子山國逾百人喪命

非洲獅子山共和國長年流行高度成癮性合成毒品庫什（Kush），當中摻有人骨粉末，最近幾個月光是在首都自由城就有百人吸食後器官衰竭身亡。（美聯社）

非洲獅子山共和國長年流行高度成癮性合成毒品 庫什（Kush），當中摻有人骨粉末，最近幾個月光是在首都自由城就有上百名年輕人吸食後器官衰竭身亡，總統比歐（Julius Maada Wonie Bio）宣布全國進入緊急狀態 ，墓地也加強安保防止死者骨骸遭挖走。

BBC報導，在獅子山自由城街頭，可以看到一大群年輕人席地而坐，四肢呈腫脹狀況，這是吸食庫什的後遺症，有成癮者透露他也不想要吸毒，但自己真的不能離開庫什，吸完後會讓他感到非常享受。

總統比歐4日晚間透過全國廣播表示，由於毒品和藥物濫用帶來的破壞性影響，特別是合成毒品庫什，國家如今面臨生存威脅，使用庫什的死亡人數不斷增加，將成立國家毒品藥物濫用特別小組，打擊庫什危機，執法單位應該透過調查、逮捕等手段來瓦解毒品供應鏈。

獅子山當局尚未公布確切死亡數字，但一名醫師透露自由城這幾個月以來已有超過百名年輕人喪命。另外，庫什也會造成心理健康問題，獅子山唯一的精神病院表示，自2020年至2023年期間，與庫什相關的住院人數爆增4000％，達到1865人。

在民眾大量吸食庫什的狀況下，自由城墓地要求警察提供保護，避免年輕人湧入掘屍，將死者骨骸拿去製成庫什，警方為此已進駐自由城一處沒有圍欄保護的墓園。

據了解，庫什由多種毒品混合而成，主要是以大麻 為基礎，再加上芬太尼、曲馬多（鴉片類藥物）、福馬林和人骨粉末等，目前尚不清楚為何要加上磨碎的人骨。