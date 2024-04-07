我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

毒品摻人骨粉 獅子山國逾百人喪命

編譯徐榆涵／綜合6日電
非洲獅子山共和國長年流行高度成癮性合成毒品庫什（Kush），當中摻有人骨粉末，最近幾個月光是在首都自由城就有百人吸食後器官衰竭身亡。（美聯社）
非洲獅子山共和國長年流行高度成癮性合成毒品庫什（Kush），當中摻有人骨粉末，最近幾個月光是在首都自由城就有百人吸食後器官衰竭身亡。（美聯社）

非洲獅子山共和國長年流行高度成癮性合成毒品庫什（Kush），當中摻有人骨粉末，最近幾個月光是在首都自由城就有上百名年輕人吸食後器官衰竭身亡，總統比歐（Julius Maada Wonie Bio）宣布全國進入緊急狀態，墓地也加強安保防止死者骨骸遭挖走。

BBC報導，在獅子山自由城街頭，可以看到一大群年輕人席地而坐，四肢呈腫脹狀況，這是吸食庫什的後遺症，有成癮者透露他也不想要吸毒，但自己真的不能離開庫什，吸完後會讓他感到非常享受。

總統比歐4日晚間透過全國廣播表示，由於毒品和藥物濫用帶來的破壞性影響，特別是合成毒品庫什，國家如今面臨生存威脅，使用庫什的死亡人數不斷增加，將成立國家毒品藥物濫用特別小組，打擊庫什危機，執法單位應該透過調查、逮捕等手段來瓦解毒品供應鏈。

獅子山當局尚未公布確切死亡數字，但一名醫師透露自由城這幾個月以來已有超過百名年輕人喪命。另外，庫什也會造成心理健康問題，獅子山唯一的精神病院表示，自2020年至2023年期間，與庫什相關的住院人數爆增4000％，達到1865人。

在民眾大量吸食庫什的狀況下，自由城墓地要求警察提供保護，避免年輕人湧入掘屍，將死者骨骸拿去製成庫什，警方為此已進駐自由城一處沒有圍欄保護的墓園。

據了解，庫什由多種毒品混合而成，主要是以大麻為基礎，再加上芬太尼、曲馬多（鴉片類藥物）、福馬林和人骨粉末等，目前尚不清楚為何要加上磨碎的人骨。

毒品 緊急狀態 大麻

上一則

俄水壩潰決數千人緊急撤離 波及哈薩克

下一則

厄瓜多警強闖使館抓貪汙前副總統 墨西哥怒斷交

延伸閱讀

用人骨做毒品 獅子山上百人成癮身亡 總統急宣布進入緊急狀態

用人骨做毒品 獅子山上百人成癮身亡 總統急宣布進入緊急狀態
在田德隆區販毒 兩名年輕罪犯被逮

在田德隆區販毒 兩名年輕罪犯被逮
打擊販毒銷贓點 金山拖吊可疑車輛

打擊販毒銷贓點 金山拖吊可疑車輛
舊金山田德隆區1天逮54名毒品罪犯 掀市長候選人論戰

舊金山田德隆區1天逮54名毒品罪犯 掀市長候選人論戰

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣