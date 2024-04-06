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埃及齋戒月將結束 政府宣布6天帶薪開齋節假期

中央社／開羅6日專電
埃及今年長達30天的齋戒月即將於8日結束。（路透資料照）
埃及今年長達30天的齋戒月即將於8日結束。（路透資料照）

埃及今年長達30天的齋戒月即將於8日結束，開齋節假期將自9日開始至14日結束，為期6天，此帶薪假期適用於各政府機構和各公私立企業員工。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及勞工部4日宣布，今年開齋節假期將自4月9日開始，全國政府機關和公私立企業員工都可享有6天帶薪假期到14日結束，於15日恢復上班。

「開齋節」是埃及穆斯林兩大重要宗教節慶和長假之一，教徒慶祝已完成的神聖齋戒月，阿拉伯語稱為Eid al Fitr，意即「打破齋戒的節日」，或稱為「小拜蘭節」（Lesser Bairam），通常從伊斯蘭曆10月1日開始慶祝3天，因此開齋節假期通常為3天，今年又連上週末2天（週五、週六）和加放一天，因而共有6天假期。

穆斯林另一個可享4天假期的重要宗教節慶，則是落在小拜蘭節後70天，也就是伊斯蘭曆12月第10天的「宰牲節」（Eid al Adha），也稱為「大拜蘭節」」（Greater Bairam）或「古爾邦節」（Corban Bairam）。

埃及雖然已宣布國定假期自9日開始，然而由於伊斯蘭曆如同農曆是以月球週期為主，需要觀測是否有「新月」，意即月相是代表每月初一的無光月亮。

因此宗教觀點的確切開齋節開始日期，將會在8日結束昏禮（日落時的祈禱，阿拉伯語稱Maghrib）後，以是否能觀測到「伊斯蘭曆10月」（Shawwal）的新月來確定。

如果8日當晚看到的月亮無光，埃及負責頒布伊斯蘭教法令的「伊斯蘭法制委員會」（Dar Al-Ifta）即會在8日當晚宣布隔天正式進入伊斯蘭曆10月，否則就得再多齋戒一天，到9日日落後才能算完成齋戒月。

勞工部

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