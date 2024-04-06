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南海爭議印度力挺菲律賓抗中 盼北京遵守國際秩序

中央社／新德里6日專電
印度外交部長蘇杰生。（歐新社）
印度外交部長蘇杰生。（歐新社）

印度最近在南海爭議上力挺菲律賓，前執政黨全國秘書長馬達哈夫解讀，新德里希望告訴北京，應遵守以法治為基礎的國際秩序；另有學者指出，菲律賓的經驗顯示向中國讓步對維護主權沒有幫助。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）於3月23日至27日訪問新加坡、菲律賓以及馬來西亞等3國，訪菲期間，蘇杰生罕見表達印度堅定支持菲律賓維護國家主權、反對中國對鄰國諸多作為的立場。

曾任印度執政黨「印度人民黨」（BJP）全國秘書長、現任印度智庫「印度基金會」（India Foundation）會長馬達哈夫（Ram Madhav），今天在「印度快報」（Indian Express）發表文章指出，印度向來避免捲入外部糾紛，即使作為「四方安全對話」（Quad）的成員，仍拒絕承諾在西太平洋地區的潛在衝突中扮演角色。

馬達哈夫寫道，蘇杰生在菲律賓的談話，顯示印度立場出現重大轉變。

根據媒體報導，蘇杰生在馬尼拉時說，印度承認海牙常設仲裁法庭於2016年對南海案所作仲裁結果的有效性，同時也堅定支持菲律賓維護國家主權。

馬達哈夫指出，這是印度領導層的一個大膽舉動，顯示印度已登上全球舞台，做好捲入遠方鄰國衝突的準備。

文章總結：「蘇杰生在馬尼拉發出的核心訊息，就是印度希望包括中國在內所有國家，都能遵守以法治為基礎的國際秩序。」

另一方面，印度尼赫魯大學中國研究教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）3月31日也在印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）發表評論指出，即使中國於1980年代承諾和平解決南海爭議，但近年來卻單方面主張擁有整片南海的主權。

謝鋼寫道，中國同樣持續佔據印度北部一些地區，阻撓印度部隊在中印邊界巡邏，近年來也不顧印度反對，在印度洋進行近30次監看任務及海洋調查，並刺探印度試射飛彈。

他指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）和菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），之前都曾嘗試向中國表示友好以圖改善關係，但中國卻在利用貿易軟化馬尼拉與新德里之際，暗中加強部署及升高主權爭議。

謝鋼呼籲印度與菲律賓加強合作，面對共同挑戰。

印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）昨天在社群平台X上發文說，菲律賓的經驗顯示，在領土和主權議題上向中國讓步的策略不會奏效，因為中國只相信力量。

印度 新加坡 杜特蒂

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