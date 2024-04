用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

以色列 軍方精銳網路情報部門「8200部隊」(Unit 8200)是全世界最強大的監控機關之一,可以跟美國的國家安全局(NSA)相媲美,指揮官也是以軍內部其中一個最敏感的角色,個資嚴格保密。但衛報5日獨家爆料現任指揮官名叫尤西.沙利葉(Yossi Sariel),並且描述了這位有爭議的情報主管是怎麼在網路上暴露了身分。

根據衛報,這個令人難堪的安全漏洞跟沙利葉用筆名在電商巨擘亞馬遜出書有關;此舉留下了以他的名字所建立私人谷歌帳號的數位足跡,還有獨一無二的ID,以及通往該帳號地圖及日曆個人檔案的連結。

衛報跟數個消息來源證實,沙利葉就是名為「人機團隊」(Human Machine Team)一書的秘密作者,他在書中不只提出了人工智慧(AI )如何轉化軍人與機器之間關係的激進觀念,並為以軍在加薩走廊戰爭期間一直在開拓的先進AI驅動系統提供了藍圖。

根據報導,2021年出版的「人機團隊」使用了沙利葉軍階與姓名縮寫組成的筆名「YS准將」(Brigadier General YS)。該書電子版包括了一個匿名電郵地址,可以輕鬆追查到沙利葉的名字跟谷歌帳號。

以軍發言人接到衛報聯繫時表示,這個電郵地址並非沙利葉的個人電郵,而是「特別專門用於處理該書本身的問題」,並在稍晚向以國媒體發出聲明,將該書曝光了沙利葉個人資料一事形容為「一個錯誤」,並稱「將會審查這個問題,以防止未來再次發生類似案件」。

衛報指出,花了20多年時間在暗處行動的沙利葉據稱「視情報為生命」,這個安全失誤則有可能讓他面對進一步的壓力,但他在管理「8200部隊」任內就已經陷入了爭議。

「8200部隊」曾因不亞於英國政府通訊總部(GCHQ)情蒐能力,而在以色列國內國外備受尊崇,也據信建立了密切監視巴勒斯坦 領土的大量監控設備。然而,未能預見與防範巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的10月7日跨境攻擊,導致「8200部隊」受到批評,有人就指控該單位的「技術狂妄」是以犧牲更傳統的情蒐技術為代價。

Top Israeli spy chief exposes his true identity in online security lapse.



Yossi Sariel unmasked as head of Unit 8200 and architect of AI strategy after book written under pen name reveals his Google account, via @harryfoxdavies and @mck_beth https://t.co/w3lZMKASdt