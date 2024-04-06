日本民眾聞「紅」色變 受害廠商不滿小林製藥不談補償

日本 小林製藥的紅麴健康食品至4日為止造成5人死亡、196人住院中，1120人就醫。不但從小林製藥購入紅麴原料的3.3萬家企業受害，日本民眾聞「紅」色變，懷疑明太子是紅麴染色，廠商趕緊否認。

製造販售香腸、培根產品的「薫製俱樂部」，主打不添加化學成分的香腸，2016年起向小林製藥購入紅麴原料摻入給小孩吃的香腸。之前每月能出貨1萬包（4支裝)。社長森雅昭說，突被告知紅麴原料有危險，主力商品不能賣，對經營打擊不小。

該公司暫停製造販售紅麴香腸，自主下架回收。賠償退貨的消費者同額的禮物卡，損失數百萬日圓。社長表示，整體營業額掉1/3，小林製藥也沒有明確告知要怎麼補償下游廠商。

櫪木縣老字號的「金谷飯店烘焙坊」停止販售草莓蛋糕捲，沒有使用紅麴的產品也接受消費者退貨。製造味噌的「竹屋」只有一種產品使用小林製藥的紅麴，但不停接到民眾詢問，其他商品有沒有摻入問題原料。

厚生勞動省指出，2023年生產的小林製藥紅麴原料供貨給52家大盤商，再批給173家中盤，帝國數據銀行推估，有3萬3千家企業產品受影響。