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「我總算不必再恨媽媽了」 日本弒母案揭教育虐待悲歌

圓神出版提供
示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sofia Alejandra）
示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sofia Alejandra）

「我總算不必再恨她，也不必再被她憎恨了。」明理（化名）承認殺害母親之後如此自白。

31歲的明理和母親妙子（化名）同住在日本滋賀縣，妙子在明理剛出生的時候，就想把她栽培成醫生，在養育她的過程中，所有的教養方針也幾乎是遵循著這個目標前進。身為母親，望女成鳳的心情很難避免，只不過妙子投射在明理身上的期待，遠超過孩子可以承擔的程度。

明理五歲就被送進英語會話教室，從小學五六年級開始，被要求每天做「報告」，方便妙子確認她的學習狀況。妙子不只看重女兒的教育，管教方式也特別嚴厲：「考試只會出上課教過的東西，有認真上課好好複習的話，考一百分是應該的！沒考到一百分代表妳不夠努力。」

對明理而言，母親對成績的執念已經難以令人負荷。在母親眼中考試考不好是一種「罪惡」，犯法的罪人必須接受「懲罰」。

有一次明理跟學校的朋友聊天，談到了自己的經歷。

「我媽很生氣，把熱開水潑到我大腿上。」

「欸，真的假的？」

「皮膚都爛掉了，我痛得要死，嚇得大哭……」

同學都說不出話了。

「我媽還叫我騙醫生，說是我自己打翻飲料燙到的……」明理說出了自己的真心話，卻得不到一絲共鳴，其他同學完全無法想像這是怎樣的親子關係。

這樣高壓的生活，明理忍受了數十年之久。直到悲劇發生之後，明理才覺得鬆了一口氣：「為了擺脫母親的束縛，我才犯下了罪行。我的行為絕對得不到母親的原諒，但我想用餘生來懺悔。真的很對不起。」

齊藤彩是共同通信社的記者，她特地到監獄拜訪明理的理由，是明理的這句話：「我想擺脫母親的束縛。」在齊藤首次見到明理時，實在很難想像她犯下的罪行。明理的筆跡端正，且幾乎沒有錯字，這樣的文學造詣，明理將之歸功於「母親的教育」。

許多人會先入為主的以為殺人嫌犯都是凶神惡煞的樣子，但擔任司法記者多年的齊藤，卻見過許多溫和細膩的人，明理就是其中一個。齊藤與明理而後又會談與通信了幾次。齊藤只好奇一件事：「為什麼這樣的悲劇無法避免呢？」

有些父母太熱中子女的教育，並且投入龐大的心力，只為打造最良好的念書環境。但同時，也有太多父母將過分的期待加諸在子女身上，孩子忍受的壓力，有苦難言。很多家庭都有類似明理的問題，在立意良好的基礎下，互相傷害折磨。當然，很少家庭會發生殺人害命的悲劇，但並不代表衝突的導火線不存在。

齊藤將與明理的30封書信交流，以及母女間的簡訊對話寫成《母愛的枷鎖，女兒的牢籠》一書。抽絲剝繭之下，母女之間的種種遭遇與回憶一一曝光……對明理來說，母親是無法掙脫的束縛，是囚禁她整個人生的牢籠。

該書的序章及相關訪談中都說到，為何要將明理的故事公諸於世呢？這是她跟明理的共識：「已經犯下的罪孽無法抹滅，明理只能用剩下的人生悔過。世上有無數父母和子女正為彼此的關係所苦。她希望用自己的教訓，讓他們引以為戒。」

（本文出自《母愛的枷鎖，女兒的牢籠》，圓神出版／齊藤彩 ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）

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