以色列麥當勞企圖平息抵制風波 買回經營權

麥當勞宣布回購以色列全部分店的特許經營權，以圖平息當地麥當勞向以軍免費供餐所引起的杯葛風波。（歐新社）

美國速食業龍頭麥當勞 （McDonald's ）宣布，正向以色列 加盟商Alonyal公司買回特許經營權，亦即收回以色列225間麥當勞門市的所有權，試圖平息當地麥當勞向以軍提供免費餐點所引發的杯葛風波。

路透報導，Alonyal於以色列擁有麥當勞經營權長達30年，在當地營運225間麥當勞門市，雇用超過5000名員工。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列後不久，Alonyal宣布將免費提供餐點給以色列官兵。此後，麥當勞就一直受到抵制和抗議，中東以至科威特、巴基斯坦和馬來西亞等穆斯林國家出現抵制聲音，致這些國家的麥當勞銷售額直線下滑。

麥當勞是全球連鎖速食業者，但在世界各地的門市通常是由當地企業掌有經營權並自主營運。

麥當勞在官網發表公告，稱Alonyal從30多年前就拿下麥當勞在以色列當地的經營權，目前涉及225家餐廳，旗下有超過5000名員工。

麥當勞負責國際發展授權市場的主管賽普爾（Jo Sempels）4日說道：「麥當勞仍致力經營以色列市場，並確保員工和顧客未來在這個市場都能獲得正面體驗。」

根據Alonyal執行長帕當（Omri Padan）的說法，未來幾個月這項交易完成後，麥當勞將掌有Alonyal的餐廳門市及業務，且留下Alonyal旗下員工。

麥當勞與Alonyal並未公布交易的相關條款，及透露總公司花了多少錢買回經營權。麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）今年1月坦承，以哈衝突對麥當勞在中東及其他地區的部分市場造成顯著衝擊。

英國廣播公司（BBC）報導稱，麥當勞期望在以色列的經營權回歸後，能夠恢復在中東的聲譽。