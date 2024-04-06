我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

以色列麥當勞企圖平息抵制風波 買回經營權

編譯中心／綜合5日電
麥當勞宣布回購以色列全部分店的特許經營權，以圖平息當地麥當勞向以軍免費供餐所引起的杯葛風波。（歐新社）
麥當勞宣布回購以色列全部分店的特許經營權，以圖平息當地麥當勞向以軍免費供餐所引起的杯葛風波。（歐新社）

美國速食業龍頭麥當勞McDonald's）宣布，正向以色列加盟商Alonyal公司買回特許經營權，亦即收回以色列225間麥當勞門市的所有權，試圖平息當地麥當勞向以軍提供免費餐點所引發的杯葛風波。

路透報導，Alonyal於以色列擁有麥當勞經營權長達30年，在當地營運225間麥當勞門市，雇用超過5000名員工。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列後不久，Alonyal宣布將免費提供餐點給以色列官兵。此後，麥當勞就一直受到抵制和抗議，中東以至科威特、巴基斯坦和馬來西亞等穆斯林國家出現抵制聲音，致這些國家的麥當勞銷售額直線下滑。

麥當勞是全球連鎖速食業者，但在世界各地的門市通常是由當地企業掌有經營權並自主營運。

麥當勞在官網發表公告，稱Alonyal從30多年前就拿下麥當勞在以色列當地的經營權，目前涉及225家餐廳，旗下有超過5000名員工。

麥當勞負責國際發展授權市場的主管賽普爾（Jo Sempels）4日說道：「麥當勞仍致力經營以色列市場，並確保員工和顧客未來在這個市場都能獲得正面體驗。」

根據Alonyal執行長帕當（Omri Padan）的說法，未來幾個月這項交易完成後，麥當勞將掌有Alonyal的餐廳門市及業務，且留下Alonyal旗下員工。

麥當勞與Alonyal並未公布交易的相關條款，及透露總公司花了多少錢買回經營權。麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）今年1月坦承，以哈衝突對麥當勞在中東及其他地區的部分市場造成顯著衝擊。

英國廣播公司（BBC）報導稱，麥當勞期望在以色列的經營權回歸後，能夠恢復在中東的聲譽。

麥當勞 以色列 McDonald's

上一則

非政府組織人員遇襲7死 以色列2軍官遭解職 數名高階指揮官記申誡

下一則

染禽流感？南極至少532隻企鵝死亡 科學家估數千隻病死

延伸閱讀

新一輪以哈停火交換人質談判 擬本周在開羅舉行

新一輪以哈停火交換人質談判 擬本周在開羅舉行
世界中央廚房援助人員遇襲7死 以色列2軍官遭解職

世界中央廚房援助人員遇襲7死 以色列2軍官遭解職
精準狙殺伊朗軍官 加薩誤殺志工 以色列攻擊策略引質疑

精準狙殺伊朗軍官 加薩誤殺志工 以色列攻擊策略引質疑
加盟商挺以軍惹議 麥當勞將買回以色列225間門市

加盟商挺以軍惹議 麥當勞將買回以色列225間門市

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶