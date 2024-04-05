日飲1杯烈酒 114歲最長壽男逝世

世界最長壽男子、出生於委內瑞拉的莫拉近日過世，享嵩壽114歲。（路透資料照片）

世界最長壽男子、出生於委內瑞拉的莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）近日過世，享嵩壽114歲。

紐約郵報報導，根據金氏世界紀錄，即將在5月迎來115歲生日的莫拉已於近日逝世，委內瑞拉塔奇拉州州長貝納爾（Freddy Bernal）也證實該消息。

貝納爾在社群媒體 X上悼念，將永遠記得莫拉對生活的樂觀、信念與希望以及對塔奇拉州的深切熱愛。他認為莫拉是善良、智慧與快樂的象徵，人們將永遠記得他的傳奇。

委內瑞拉總統馬杜羅也向莫拉致敬，並向其家人及委國人民表達慰問。

莫拉死因尚不清楚。他1909年5月27日出生於塔奇拉州，2022年2月4日以112歲又253天高齡被認證為世界上最長壽男子。

他曾經歷兩次世界大戰、西班牙流感 和新冠疫情 。2019年110歲生日時成為委內瑞拉首位男性超級人瑞（至少110歲），見證了從廣播、網路到人工智慧等突破性技術的出現。

家庭對莫拉來說尤其重要，他與妻子加希亞（Ediofina del Rosario García）結縭60年，直至她於1997年去世，兩人共育有11名孩子、41名孫子、18名曾孫和12名玄孫。

被問起長壽祕訣時，他歸功於「平日努力工作、假日好好休息、早睡早起、每天一杯西班牙烈酒aguardiente和信仰神」。

莫拉過世後，金氏世界紀錄表示，下一位全球最長壽男子應該是112歲的日本超級人瑞薗部儀三郎，目前仍有待確認。