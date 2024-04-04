北韓：試射極音速飛彈飛行1000公里 南韓：誇大

北韓證實2日成功向日本海（東海）試射可搭載高超音速彈頭的新型中遠程彈道飛彈。（路透）

北韓 官方媒體3日表示，北韓成功測試一枚中遠程固體燃料極音速飛彈，領導人金正恩 在場督導試射工作。金正恩指出，藉由這次試射，北韓如今「實現戰略飛彈的固體燃料化、彈頭機動化及核武化」。

韓聯社報導，南韓 聯合參謀本部3日表示，北韓有關新型中遠程高超音速彈道導彈射程和變軌性能的報導誇大其詞。南韓聯合參謀本部表示，北韓說「新型中遠程高超音速彈道導彈飛行1000公里」；韓美日研判朝方所射導彈飛行600多公里後墜海。

朝中社當天報導稱，成功試射使用固體燃料的新型中遠程高超音速彈道導彈。出於安全考慮，試射中將導彈射程調整為1000公里以內，導彈成功實現機動變軌以躲避攔截。

南韓聯參還就北韓「刻意延遲二級發動機啟動，二級發動機點火實施變軌」的主張表示，這同樣被誇大。南韓軍方分析，北韓所射導彈達到第一頂點高度後保持水平飛行，之後下降，不曾達到第二頂點高度，也沒有在下降後第二次爬高。

南韓聯參研判，北韓前一日首次試射使用固體燃料的新型中遠程高超音速彈道導彈看似重點檢測正處於開發初期階段的導彈飛行性能，有關技術取得新進展。高超音速導彈武器體系研發難度高，預計北韓將它用在實戰部署上還需要相當長的時間。

路透報導，北韓2日發射一枚疑似中程彈道飛彈落入海中，旋即引發南韓、日本和美國譴責，英國也稱北韓此舉違反聯合國安理會決議。

北韓最新發射的是「火星-16型」飛彈。不到兩周前，金正恩才督導中程極音速飛彈的固體燃料發動機測試。

北韓長期以來一直尋求掌握更先進的極音速與固體燃料技術，讓北韓飛彈更能制衡美韓飛彈防禦系統，並威脅美國的區域軍事基地。

韓國軍事工業研究協會分析家韓光熙（譯音）指出，2日的試射「似乎是平壤當局飛彈發展藍圖的一環，包括極音速武器」。