恐攻2周前就警告過 美具體點名發生地點 俄疑這原因放鬆警惕

3月22日遭恐怖攻擊的番紅花城市大廳音樂廳。（路透）

華盛頓郵報2日報導，根據知情美國官員說法，在莫斯科音樂廳發生恐攻的2個多星期前，美國政府就告訴俄羅斯 官員，恐怖分子襲擊的番紅花城市大廳音樂廳是潛在目標。

位於莫斯科近郊的番紅花城市大廳音樂廳3月22日晚間遭到恐怖攻擊，超過140人死亡。極端組織伊斯蘭國（IS）宣布對此負責，美國跟歐洲國家歸咎IS的阿富汗 分支、呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）。不過，俄羅斯總統普亭仍試圖將責任歸咎於烏克蘭。

華郵 報導，美國駐俄羅斯大使館曾在3月7日公開宣布，「正在監控極端分子即將鎖定莫斯科大型集會（包括音樂會）的報告」，建議美國公民「未來48小時內避開大型集會」。知情人士表示，在公開警告的前一天，美國跟俄羅斯分享了掌握的情資。

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金表示，「美國情報機構」將資訊提供給俄羅斯對內情報機構「聯邦安全局」（FSB）。他2日告訴記者，美方分享的資訊「太籠統，無法讓我們充分查明犯下此一可怕罪行的人」。然而，作為對美方情資的反應，俄方「採取了適當措施以阻止」襲擊。

一名美方官員指出，儘管番紅花城市大廳缺乏有效的維安措施，仍有跡象表明俄方至少一開始認真看待美方警告，包括IS計畫攻擊猶太會堂相關資訊，但後續維安沒有增強和持續的原因仍不明朗。一些美方官員推測，俄羅斯安全部門有可能在3月7日之後未見到恐攻發生，就認為美方資訊不準，放鬆了警惕。

華郵指出，美方的警告相當明確，突顯了華府的信心，即IS將發動一場威脅眾多平民的攻擊，也直接反駁了莫斯科宣稱的美方警告太過籠統，無助防範攻擊。同時，美方確認番紅花城市大廳為潛在目標一事，不僅是此前未曾披露的事實，也引發俄羅斯當局為何沒能採取更有力保護措施的新問題。

克里姆林宮發言人沒有回應華郵就此事的提問；白宮國家安全委員會（NSC）發言人拒絕就華郵的報導發表評論。NSC此前承認，美國轉達了「有關在莫斯科的有計畫恐攻」資訊 ，但並未稱番紅花城市大廳被點名為可能目標。