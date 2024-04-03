印尼準總統訪日會首相與防相 矢言強化防衛合作

印尼總統當選人普拉伯沃（左）3日於東京會晤日本首相岸田文雄（右）。（歐新社）

印尼 準總統、現任國防部長普拉伯沃訪問北京後前往日本 ，3日會晤日相岸田文雄。普拉伯沃稱兩國為具合作關係的長期友人，盼與東京進一步強化關係，岸田也說希望與印尼強化合作。普拉伯沃當天並會見日本防衛大臣木原稔，雙方同意提升防衛合作。

美聯社3日報導，岸田歡迎在2月印尼大選中勝出的普拉伯沃訪問東京，並說兩國為共享基本價值和原則的長期友人，希望日印作為全面戰略夥伴，在區域和全球議題上進一步鞏固合作。岸田也說，日方希望在基礎建設和能源等領域的發展為印尼做出貢獻，並增加安全防衛合作。

普拉伯沃3日稍晚會見木原稔。日本防衛省聲明，日印防長矢言強化防衛合作。木原會後向記者說，日印正在印太地區擴大聯合演訓，並推進能力建構和教育計畫；木原說，將致力加強日印兩個海洋國家合作，締造以法治為基礎的自由開放印太。

美聯社指出，面臨中國日益強勢的軍事影響力，日本正尋求與東南亞各國拉近關係，尤其在海上安全與防衛方面。

普拉伯沃將在10月上任，接替現任總統佐科威。普拉伯沃選擇北京作為勝選後海外出訪首站，意在南海緊張升溫的此時強調印中關係穩定。普拉伯沃日前會晤中國國家主席習近平時，承諾會持續與北京友好的政策。

中國是印尼最大貿易夥伴，北京投資印尼多項重大基礎建設項目；在中國與菲律賓加劇的南海緊張中，印尼至今維持相對中立。

岸田本月稍晚將訪問華府會見美國總統拜登 ，並和菲律賓總統馬可仕一同參與美日菲峰會，三國領袖預計討論增進安全連結事宜。