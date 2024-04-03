adidas設計…德國足戰袍44號 字型似納粹符號

德國國家隊球衣44號很容易讓人聯想到納粹。 （取材自Ｘ平台）

德國 足總上月尾宣布，將與adidas結束70年結束合作關係，在2027年轉會Nike贊助。近日德國國家隊新球衣上44號設計，很容易讓人聯想到納粹 ，觸動網民神經；德國adidas公司已宣布禁止球迷自訂44號的國家隊球衣。

香港 01引述英國每日快報、BBC報導，日前有德國球迷在社交平台X（前稱Twitter）指，網民認為，球衣號碼44號的設計，與代表納粹黨衛隊的「SS」符號相似，此組織直屬於希特勒，能指揮蓋世太保等國家機構及準軍事部隊，曾在二戰期間作出大屠殺。

任職於聯合國教科文組織（UNESCO）的德國歷史學家Michael König在X上表示，從歷史角度來看，允許這樣的主場球衣參加歐國盃，非常值得懷疑。

相關爭議愈鬧愈大，adidas發言人Oliver Brüggen亦作出回應，否認設計有意模仿納粹符號：「我們致力於反對一切形式的仇外心理、反猶太主義、暴力和仇恨。」《BBC》指adidas另外向他們表示，球衣上的號碼由德國足總（DFB）及其合作夥伴設計。

德國足總亦在X上澄清今次事件，指德國足總將有關號碼設計提交予歐洲足協審核：「在球衣設計的開發過程中，相關各方都沒有看到任何與接近納粹象徵的意義。儘管如此，我們非常重視這些訊息，我們將與合作夥伴『11teamsports』合作，重新設計4號字樣，並與歐足總商討。」

由於歐國盃規定球隊號碼為1至26號，因此44號球衣實際上不會出現在今次賽事的球場上。目前德國隊的4號球衣主人為中堅莊拿芬泰希（Jonathan Tah），他的照片也因此出現在不少新聞中。

報導指，德國adidas已禁止球迷在官網上自訂44號球衣，記者瀏覽相關網頁，發現目前德國adidas官網中，不論是球員版還是球迷版，德國球衣已無法印上任何名字及號碼，包括既有的球員選項。