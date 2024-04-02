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不顧這兩派反對 德國娛樂用大麻合法化

編譯中心／綜合1日電
數百人1日在柏林最知名地標布蘭登堡大門前為娛樂用大麻合法化歡呼，其中許多人點燃大麻慶祝。圖為一名參與者在抽菸，旁邊有一塊用德語寫著「我們不想犯罪」的標語牌。（歐新社）
數百人1日在柏林最知名地標布蘭登堡大門前為娛樂用大麻合法化歡呼，其中許多人點燃大麻慶祝。圖為一名參與者在抽菸，旁邊有一塊用德語寫著「我們不想犯罪」的標語牌。（歐新社）

儘管反對派政治人物和醫學協會強烈反對，德國1日成為娛樂用大麻合法化的最大歐盟國家。

中央社引述法新社報導，根據這項備受爭議新法律的第一步，18歲以上的成年人現在可以攜帶25克乾大麻，並在家中種植最多三株大麻植株。

這些改變使德國成為歐洲大麻法律最寬鬆的國家之一，馬爾他（Malta）和盧森堡分別在2021年和2023年將娛樂用途大麻合法化。

當法律在午夜生效時，數百人在柏林最知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前歡呼，其中許多人點燃大麻。其中一名25歲參與者尼雅孜（Niyazi）很高興，稱之為「一點點額外的自由」。

作為法律改革的下一步，從7月1日起，德國民眾將可以透過「大麻俱樂部」合法取得大麻。

這些受到監管的協會將被允許擁有最多500名成員，每人每月最多可以分配到50克大麻。

由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democratic Party）領導的三方聯合政府認為，大麻合法化將有助於遏制日益增長的黑市。

但健康團體擔心，合法化可能導致年輕人的大麻使用量增加，他們面臨的健康風險最高。

大麻合法化 德國 民主黨

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