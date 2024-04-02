土耳其35年首見 在野黨大勝地方選舉

土耳其最大在野黨共和人民黨候選人伊瑪莫魯，以51%得票率贏了執政黨對手11個百分點，再度當選伊斯坦堡市長，支持者在市政府門外歡呼勝利。（路透）

土耳其 主要在野黨共和人民黨在3月31日的地方選舉中獲勝，贏得伊斯坦堡和首都安卡拉等五個最大城市市長，全國得票數也勝過總統厄多安 的執政黨正義發展黨，是35年來首見。

法新社報導，共和人民黨的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯宣布連任成功，以51%得票率贏了執政黨對手11個百分點。伊瑪莫魯對數以萬計支持者說，「一人統治的時代今天結束了」。

53歲的伊瑪莫魯商人出身，2008年進入政壇，各界看好他下一步將競選總統，挑戰厄多安。

在安卡拉，共和人民黨現任巿長亞瓦許以更懸殊差距，贏了正義發展黨對手29個百分點，正義發展黨在西北部工業重鎮布爾薩也失守。共和人民黨總計在35個省獲勝，並拿下五個最大城市市長，正義發展黨只贏了24個省。

計票結果顯示，共和人民黨全國得票率37.7%，勝過正義發展黨的35.5%，這是35年來正義發展黨首度在全國得票數輸給在野黨。

分析家認為，土耳其當前經濟亂象，是執政黨失利主因。厄多安主宰政壇逾20年，如今土耳其2月通膨年率高達67%，厄多安為了壓抑物價，將基準利率調高到50%。生活成本危機讓選民投下抗議票。

這次選舉投票 率為78%，去年總統大選則高達87%。分析家說，許多執政黨支持者這次選擇不投票，表達對時政不滿。

伊斯坦堡海峽大學政治學助理教授阿斯蘭納普表示，這是厄多安2002年執政、22年以來「最慘重的敗選」。

厄多安承認大選結果標誌執政正義發展黨的「轉捩點」，同時承諾「尊重國民的決定」，表明將改正任何導致敗選的錯誤。

他在安卡拉的正義發展黨中央黨部對一片靜默的群眾說：「很遺感地，我們沒有取得想要的結果。」