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方濟各復活節文告 再籲加薩停火 聯國：9000病患待援

編譯中心／綜合31日電
教宗方濟各在復活節主持彌撒並發表文告，呼籲加薩立即停火。（路透）
教宗方濟各在復活節主持彌撒並發表文告，呼籲加薩立即停火。（路透）

羅馬天主教教宗方濟各在復活節主持彌撒並發表文告，再次譴責加薩戰爭導致的死亡和破壞，並呼籲加薩立即停火，並釋放所有被綁架的以色列人質，以及確保人道救援物資能夠進入加薩。

美國之音報導，方濟各在文告中表示，不能夠容許當前的敵視狀態繼續對平民百姓，特別是對兒童造成嚴重影響，他強調戰爭永遠是荒謬和失敗，而和平絕對不是靠武器來建設；他的話引起聖伯多祿廣場上6萬名信眾的鼓掌歡呼。

方濟各曾多次抨擊以哈戰爭所造成的死傷和財產損失，他在今天發表的復活節文稿中再次呼籲停火。

在提到烏克蘭問題時，方濟各呼籲在遵守國際法的情況下，希望俄羅斯與烏克蘭全面交換俘虜。另外，方濟各亦譴責人口販運，並為承受暴力、饑餓及氣候變化影響的人祈禱。

文匯報引述法新社報導，聯合國世界衞生組織表示，飽受戰亂蹂躪的加薩地帶，僅剩10家醫院仍在勉強運作，當地約有9000名患者需要緊急撤離接受救治。

世衞組織總幹事譚德塞30日在社交平台X上發文稱 ，「整個加薩只有10家醫院在勉強運作，成千上萬的病人持續無法獲得醫療服務，約9000名病人急需被送往國外接受救治，包括治療癌症、轟炸造成的傷勢、洗腎和其他慢性疾病。」

這個急需從加薩撤離的最新病患人數，從3月初的約8000人迅速激增。據悉在巴以新一輪衝突爆發前，加薩有36家醫院運作。

譚德塞表示，「我們敦促以色列加快審批撤離申請，以便病危患者能得到救治。每一刻都很重要。」據加薩衞生部的最新數據，至今已有3.37萬名巴勒斯坦人在衝突中喪生。

加薩 方濟各 譚德塞

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