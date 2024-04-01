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等了13年 保加利亞與羅馬尼亞加入申根區 享航空海運免簽

編譯中心／綜合31日電

保加利亞和羅馬尼亞經過13年的等待，3月31日終於加入人員可自由流動的歐洲申根區，往後兩國來往申根區的航空和海運旅行無需邊境檢查，但陸路仍受限制。

法新社報導，保加利亞和羅馬尼亞的陸上邊境管制仍在，是因為奧地利擔心陸上關卡一開恐湧入大量尋求庇護者，因此投下反對票，不讓這二國擁有申根區成員的完整資格。

羅馬尼亞和保加利亞自2007年起成為歐盟成員，但2022年因為奧地利反對被拒絕加入申根區。

去年三國達成「政治協定」，同意申根區域延伸至羅馬尼亞和保加利亞的「空中和海上邊界」，至於陸地邊界的開放問題，延至今年討論。

雖是如此，解除兩國航空和海運邊界管制，仍有重要象徵意義。

歐盟執委會主席范德賴恩說：「這對兩國來說都是重大的成功，對申根區而言也是歷史性時刻。」

申根區於1985年創立，讓4億多人在沒有內部邊境管制的情況下自由旅行。

保加利亞和羅馬尼亞加入後，申根區成員國將來到29國，包括歐盟27國中的25國，加上瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登。

羅馬尼亞政府表示，申根規定將適用於四個海港和17個機場，其中首都布加勒斯特附近的奧托佩尼機場是申根航班的最大樞紐。

不過，走陸路的卡車司機在歐洲鄰國邊境面對無止盡排隊隊伍時，感到仍被排除在外。

保加利亞工業資本協會主席維勒夫表示：「保加利亞只有3%的貨物是透過空運和海運，其餘97%都是透過陸路運輸。」

歐盟 冰島 庇護

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