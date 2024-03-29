教宗方濟各臨時缺席耶穌受難日遊行 梵蒂岡稱維護健康

「耶穌受難日」（Good Friday）遊行活動。（歐新社）

羅馬天主教教宗方濟各 在最後一刻取消參加在羅馬競技場舉行的「耶穌受難日」（Good Friday）遊行活動，梵蒂岡稱此舉是為了在復活節 週的更多活動前「維護他的健康」。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）接下來兩天的行程包括30日晚間的復活前夕守夜禮，以及31日早上的復活節彌撒，和一年兩度的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告與祈福。

高齡87歲的方濟各突然缺席耶穌受難日遊行，可能會再次引發人們對於他體能走下坡的疑慮。他因膝蓋疾患，必須拄拐杖或輪椅行動，亦反覆患上支氣管炎和流感。

復活節是基督徒紀念他們相信耶穌從死裡復活的日子，也是教會一年中最重要且最歡愉的日子。

梵蒂岡在「恭拜苦路禮儀」（Via Crucis）即將開始的前一刻宣布方濟各將缺席，並透過聲明解釋他將在位於梵蒂岡的寓所遠端參與儀式。

方濟各去年因支氣管炎住院4天復原後，同樣缺席了恭拜苦路禮儀。他過去數週難於公開發表演說，也取消部分會議，但本週看起來健康好轉。

梵蒂岡消息人士向法新社表示，方濟各今天的健康「沒有什麼特別顧慮」。

這名消息人士指出，方濟各缺席耶穌受難日遊行不過是「預防措施」，且他稍早看起來「狀態很好」。