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教宗方濟各臨時缺席耶穌受難日遊行 梵蒂岡稱維護健康

中央社梵蒂岡29日綜合外電報導
「耶穌受難日」（Good Friday）遊行活動。（歐新社）
「耶穌受難日」（Good Friday）遊行活動。（歐新社）

羅馬天主教教宗方濟各在最後一刻取消參加在羅馬競技場舉行的「耶穌受難日」（Good Friday）遊行活動，梵蒂岡稱此舉是為了在復活節週的更多活動前「維護他的健康」。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）接下來兩天的行程包括30日晚間的復活前夕守夜禮，以及31日早上的復活節彌撒，和一年兩度的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告與祈福。

高齡87歲的方濟各突然缺席耶穌受難日遊行，可能會再次引發人們對於他體能走下坡的疑慮。他因膝蓋疾患，必須拄拐杖或輪椅行動，亦反覆患上支氣管炎和流感。

復活節是基督徒紀念他們相信耶穌從死裡復活的日子，也是教會一年中最重要且最歡愉的日子。

梵蒂岡在「恭拜苦路禮儀」（Via Crucis）即將開始的前一刻宣布方濟各將缺席，並透過聲明解釋他將在位於梵蒂岡的寓所遠端參與儀式。

方濟各去年因支氣管炎住院4天復原後，同樣缺席了恭拜苦路禮儀。他過去數週難於公開發表演說，也取消部分會議，但本週看起來健康好轉。

梵蒂岡消息人士向法新社表示，方濟各今天的健康「沒有什麼特別顧慮」。

這名消息人士指出，方濟各缺席耶穌受難日遊行不過是「預防措施」，且他稍早看起來「狀態很好」。

不過，這項決定恐怕會讓人們更加懷疑年邁的方濟各治理全球天主教會的能力。

羅馬天主教教宗方濟各。（路透）
羅馬天主教教宗方濟各。（路透）

方濟各 復活節 教宗

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