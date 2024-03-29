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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

白宮：內唐亞胡允重啟會談 攻拉法喊卡

編譯中心／綜合28日電
呼籲加薩停火的抗議者在美國曼哈頓街頭示威。（路透）
呼籲加薩停火的抗議者在美國曼哈頓街頭示威。（路透）

以色列總理內唐亞胡25日取消了代表團來美行程，抗議美國在聯合國安理會投棄權票，讓安理會通過了一項不具約束力的決議，要求加薩立即停火，白宮27日證實，內唐亞胡已同意重新安排會議；白宮表示，會談日期尚未確定，但在會談前以色列將暫停對拉法發動地面攻擊。

美國之音報導，白宮國安會發言人約翰·柯比(John Kirby) 28日在一次新聞簡報會上說，拜登當局預計在舉行這次會談之前，不會有針對拉法的進攻，目前會談的日期還沒有確定。

140萬巴勒斯坦平民在拉法避難，拜登政府高層官員已敦促以色列放棄進攻拉法的計畫，因為以色列在持續六個月的打擊哈瑪斯戰爭期間的做法，美以雙方矛盾不斷發酵。

據報導，內唐亞胡堅稱，以色列的目標是取得打擊哈瑪斯的「全面勝利」，如果不攻入拉法，就無法實現這一目標。以色列說，拉法有四個哈瑪斯營，擁有數千戰鬥人員。

「為了贏得這場戰爭，我們必須摧毀殘存在拉法的哈瑪斯營，」內唐亞胡總理日前透過視訊會議對親以遊說團體美國以色列公共事務委員會(AIPAC)說。 「否則，哈瑪斯將重新集結，重新武裝並重新征服加薩，然後我們又會回到原點。這是我們無法接受、不能容忍的威脅。」

另一方面，聯合國國際法院就南非提出的訴訟作出裁決，法官表示，加薩地區的巴勒斯坦居民面臨日益惡化的狀況，饑荒正在蔓延，並下令以色列採取措施改善加薩地帶的人道狀況。

國際法院頒布兩項新的臨時措施，要求以色列不要拖延採取措施，要確保暢通無阻地提供基本服務和人道援助，包括食物、水、燃料和醫療用品。法院還下令以色列立即確保軍隊不可採取可能損害「防止及懲治滅絕種族罪公約」規定的巴勒斯坦人權利的行動，包括阻止提供人道援助。

這些措施被認為需要「強制執行」，然而國際法院本身沒有保障強制執行的手段。

法院並要求以色列在一個月內報告其執行命令的情況，南非歡迎裁決，形容「意義重大」。

巴勒斯坦外交部對南非表示感謝，稱此案是「全球努力追究以色列種族滅絕責任的重要一步」。

以色列士兵在加薩地帶執行任務。（路透）
以色列士兵在加薩地帶執行任務。（路透）

以色列 哈瑪斯 加薩

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