經濟諾獎得主康納曼逝世 享壽90歲 「快思慢想」廣為人知

諾貝爾經濟學獎得主康納曼逝世，享壽90歲，其作著「快思慢想」廣為人知。（本報資料照片）

行為經濟學先驅、暢銷書「快思慢想」作者康納曼（Daniel Kahneman）於27日去世，享壽90歲。

康納曼和已故友人特沃斯基（Amos Tversky）顛覆經濟領域的傳統假設，以為人類總會理性行事，並將自己利益擺在優先地位。這兩位出生以色列 的心理學家所做的實驗表明，當人面對複雜情況時，他們通常會依賴經驗法則，也可能因此表現非理性行為。

康納曼和特沃斯基論述的見解，後來廣泛應用於心理學和經濟學以外領域，包括法律、市場營銷、政府、投資 管理，甚至是重大基礎設施的規畫。

兩位學者發現，人會依據少量數據來推斷模式和機率，並不了解隨機性的作用，例如，將基金經理人連續多年擊敗股市的的能耐歸因於本事，殊不知其中運氣的作用。他們還發現，投資人對損失的感受往往比獲利強烈。

康納曼因此研究成果於2002年榮獲諾貝爾 經濟學獎，只可惜特沃斯基1996年即過世，無緣共享殊榮。不過，康納曼是普林斯頓大學心理學教授，對自己被歸類經濟學家感到不悅。

康納曼倒是因他2011年出版的「快思慢想」，多了暢銷書作家的頭銜。本書總結他和特沃斯基的研究並讓此觀點得以廣傳，即人都受到兩套思考模式所引導：「快思」，即快速且直覺的思維方式，以及「慢想」，即更深思熟慮的思維方式。