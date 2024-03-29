日本小林紅麴案增至5死 45歲苦主：服用2個月後腎像80歲

日本小林紅麴風波加劇，死亡已增至五例。（取材自推特）

日本 NHK報導，疑服用小林製藥紅麴保健食品而亡的消費者增至五人死亡，日本各地陸續傳出民眾服用該公司產品影響腎功能；一名45歲男性服用相關產品約兩個多月回診抽血，膽固醇確實降低，但腎功能低下被醫師告知「如八十多歲老人的腎」。

小林製藥28日（當地時間）公布又有兩人疑似因為服用該公司的紅麴保健食品導致腎病過世，新增的2名死者是由家屬聯絡小林製藥，其中一人在服用保健品後出現腎臟病症狀而死亡，另一人從2021年以來一直服用該產品。

日本官房長官林芳正表示，這起事件造成民眾不安，要求審慎傳播資訊，他表示，「相關部會和機關將共同努力，盡最大努力確保食品安全。政府也將目前掌握的資訊向世界衛生組織（WHO）以及外國政府分享，努力確保外界對日本食品的信賴。」

日本首相岸田文雄 在參議院的預算 委員會收到死者報告的時候表示，「首先要查明原因。查明原因之後，考慮委員會的建議，政府將檢討實施防止事故再發生的相關政策」。

對於死亡案例增至四人，小林製藥社長小林章浩落淚致歉表示，「公司將盡最大努力，防止損害擴大」。不過，仍有股東難掩憤怒與不滿；小林製藥3月22日公布消息之後至今天，股價約下跌20%

目前已知健康損害最嚴重的民眾，服用的多為去年9月以後生產的保健品，但恐怕難追究事故原因。

大阪市健康推進部保健主管龜本啓子表示，「生產原料紅麴的工廠已經關閉，很遺憾的是，最有可能追究問題根源的原料，有部分已經流失」。

根據厚生勞動省，住院患者大多服用了去年9月以後生產的「紅麴膽固醇顆粒」，而且這款產品十分受到歡迎。龜本表示，「從2021年4月到2024年3月為止，大概售出約100萬份，目前還無法推估是否能夠完全回收」。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，日本時事通信社報導，小林製藥有意提供金錢賠償給以小林製藥生產紅麴作為原料製成商品的廠商。

小林製藥目前的方針為負擔採購小林製藥紅麴廠商召回商品的費用，其中包含小林製藥自用以及外售對象的52間廠商，回收費用預估達18億日圓（約1188萬美元）。

根據厚生勞動省統計，至少有170間終端業者透過商社等購買小林製藥的紅麴當作原料製成商品，小林製藥的負擔很可能會大幅上升。