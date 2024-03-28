美韓設特別小組 阻北韓非法採購石油 同步新增制裁對象

美國與南韓成立特別工作小組以阻北韓非法採購石油，且同步新增對北韓制裁對象；圖為北韓領導人金正恩在視察坦克部隊時向士兵致意。（路透）

聯合國安全理事會的僵局讓人們對國際制裁的未來產生懷疑之際，美國和南韓 本周新成立特別工作小組，旨在阻止北韓 非法採購石油，第一次會議26日在華盛頓舉行。

路透報導，南韓外交部在聲明中指出，這次會議涉及外交、情報、制裁和海上封鎖等部門和機構的30多位官員，並稱雙方對俄羅斯 向北韓提供精煉油的可能性表示擔憂，並討論如何暫停莫斯科和平壤之間的非法合作；聲明還強調，「石油是北韓核子和飛彈發展以及軍事態勢的重要資源。」

根據聯合國安理會對北韓核武和飛彈計畫實施的限制，平壤每年只能進口400萬桶原油和50萬桶精煉油。聯合國外交官上周告訴路透，俄羅斯很有可能否決聯合國決議，該決議要求繼續授權監督對北韓制裁的專家小組。

監督制裁實施情況的聯合國專家小組本月表示，去年1月1日至9月15日期間，懸掛北南韓旗的油輪可能已運送了超過150萬桶精煉油。

美國國務院表示，這個美韓特別工作小組正在考慮採取行動破壞北韓的精煉油採購網絡，包括揭露逃避制裁的活動、實施單方面制裁等，同時還表示，工作小組未來可能針對其他逃避制裁的領域，包括煤炭銷售。

另一方面，美國27日宣布對俄羅斯、中國和阿聯酋的6名個人和2個實體（公司）實施制裁，指控他們向北韓的武器項目輸送資金。南韓外交部當地時間28日宣布，南韓將牽涉北韓信息技術（IT）人員創彙和洗錢行為的4名個人和2個實體列入制裁名單，其中包括俄羅斯企業和北韓人。據南韓表示，美韓兩國已啟動一個特別工作組，以有效阻止北韓為其非法核、導彈計畫提供資金。

法廣報導，美方聲明稱，「這次的行動針對的是北韓指定銀行的代理人以及在國外雇用北韓IT人員的公司。北韓銀行代表、IT員工和雇用他們的公司創造收入，並獲得對金氏政權至關重要的外匯。這些行為者主要通過位於俄羅斯和中國的網絡開展活動，策畫陰謀，設立幌子或空殼公司，管理祕密銀行帳戶，以轉移和掩蓋非法資金，逃避制裁，並為北韓非法的大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫提供資金」。

南韓外交部稱，4名受制裁個人中包括鴨綠江開發銀行瀋陽支行代表柳富雄（音）。南韓表示，柳富雄是美韓一直追蹤的北韓資金管理人，為北韓軍需工業部和火箭工業部效力，為北韓IT人員的收入洗錢，並調撥用於核導武器研發的敏感物資。

據報導，這六個實體和個人是首次受到美韓兩國的制裁。南韓外交部表示，最新的制裁措施有望加強阻止北韓通過IT人員非法籌資的效果。