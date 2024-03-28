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如禿鷹般掠奪…聯國專家控以種族滅絕 數十國力挺

編譯中心／綜合27日電

一名聯合國人權專家表示，「有合理根據」判定以色列加薩走廊犯下種族滅絕行為，獲得聯合國廣泛支持，數十國外交官紛紛發聲支持她和她所做的報告。

聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）告訴聯合國人權理事會，各國應對以色列實施武器禁運及制裁。

艾班尼斯親自闡述25日發布的報告，稱以色列將加薩全體人民視為「可攻擊、可殺害和可摧毀」的目標，並公然暴露其「種族滅絕意圖」。

數十名外交官挺身捍衛艾班尼斯的使命和工作，他們之中有許多人代表阿拉伯和穆斯林國家，也有人代表拉美國家。

巴基斯坦代表伊斯蘭合作組織，支持艾班尼斯敦促各國對以色列實施武器禁運及制裁的呼聲。「（以色列）占領軍危險且無情地推動解決巴勒斯坦問題的最終方案，大家有目共睹，以國軍隊如禿應般包圍拉法（Rafah），對約旦河西岸（West Bank）的貪婪掠奪有增無減。」

代表阿拉伯國家的埃及也力挺艾班尼斯，並對以色列「有組織、有系統的攻擊，使加薩走廊不宜人居」表達嚴正關切。

代表波斯灣合作理事會的卡達則感謝艾班尼斯所做的報告，並要求國際社會「結束以色列戰爭機器犯下的種族滅絕」。

此外，聯合國巴勒斯坦難民機構負責人26日告訴瑞士媒體，在西班牙、加拿大和澳洲等國家最近恢復或增加資助後，他們有足夠資金至少維持到5月底。

以色列 聯合國 加薩

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