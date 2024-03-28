為一罐鮪魚罐頭拚命…海邊撈空投物資 加薩12人溺斃

巴勒斯坦當局表示，有12名民眾在加薩海邊試圖撈取空投物資時溺斃。（路透）

巴勒斯坦衛生當局26日表示，有12名民眾在加薩 海邊試圖撈取空投物資時溺斃，美國國防部則表示，25 對加薩空投的18捆援助物資中，有3捆因降落傘故障落海，但無法證實是否有人因為試圖撈取而死亡；以色列 對加薩地區的軍事行動已持續近6個月，各界對當地陷入饑荒的擔憂持續加劇。

中央社引述法新社報導，根據巴勒斯坦人組織「哈瑪斯 」政府和總部設在瑞士的歐洲—地中海人權觀察組織，加薩民眾冒險游進較深的區域，試圖撈取偏離預定降落地點的物資包裹，有12人因此溺斃。

目擊者稱，他們都是「年輕男子和孩童」，「他們不會游泳，結果有去無回」。

根據路透取得的空投物資影片，裝有降落傘的物資包裹飄落在海上，大批民眾奔向加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahia）的海灘，並站入海中較深處試圖撈取包裹；溺斃者的遺體已拖上岸。加薩居民薩巴維說：「人們為了一罐鮪魚罐頭而拚命。」一群人蜂擁而上爭搶空投的救援物資。

這是對加薩地區運送援助物資過程鬧出人命的最新一起事故，當地一些民眾正四處尋找雜草充飢，並烘烤動物飼料勉強當作食物。

根據影片畫面，一名蓄鬍的年輕男子被拖上岸時顯然已無生命跡象，他的眼睛雖仍睜開但毫無反應。另一名男子試圖按壓他的外胸使其甦醒，其他人則說：「他已經走了」。一名站在岸邊不願具名的男子表示，「他為了孩子游泳去取得食物，他為此犧牲了」。

援助機構表示，大約只有五分之一必要的物資進入加薩，並稱向哈瑪斯治下的加薩海灘直接空投或海運物資，都不能取代從以色列或埃及經由陸路向加薩增運的物資量。

加薩走廊饑荒迫在眉睫，國際社會施壓要求立即停火，儘管如此，加薩南部於剛過去這個夜間仍遭到以色列猛烈轟炸。

加薩南部城市拉法的夜空被一團火球照亮，那是加薩僅存尚未遭到以色列地面部隊襲擊的城市。約有150萬人擠爆當地，許多人繼續往南，朝向與埃及接壤的邊境逃去。

北部的加薩市也傳出爆炸聲並可看見濃煙上竄，以色列軍隊對當地最大醫院的襲擊行動已持續超過一周。

哈瑪斯治理的加薩衛生部27日一早表示，夜間有66人罹難，其中3人命喪以色列對拉法和周邊地區的空襲。

聯合國安全理事會兩天前首度通過呼籲「立即停火」的決議，敦促釋放以色列所稱仍被扣留在加薩的約130名人質，包括推定已經死亡的34人。