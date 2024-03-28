日本紅麴風波再添1死 全國下架相關產品

日本小林製藥紅麴相關食品疑似已造成兩名消費者死亡。（歐新社）

日本 紅麴保健食品致死風波愈演愈烈，共同社、富士電視台報導，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑似已造成兩名消費者死亡。小林製藥昨公布死者為1人，現新增1人；大阪市政府根據食品衛生法命令小林製藥回收3款保健食品。

日本食品近日多款爆出食安警訊，「小林製藥」紅麴產品造成多人出現腎臟病變，「丸米」因產品混入疑似蟑螂的物體，宣布回收旗下10萬件味噌產品，今年以來草莓屢次在邊境檢出農藥超標，近日台灣邊境還驗出秋刀魚乾含有一級致癌 物，超標近40倍，民眾對於日本食品信心面臨崩盤。

小林製藥生產有紅麴成分的健康食品，陸續造成民眾發生腎臟疾病。該公司昨公布，1名消費者連續服用3年的保健食品後，因腎病過世。但媒體與厚勞省確認後，得知死亡已達2人。小林製藥呼籲民眾暫停使用相關產品，全日本正在主動回收下架以紅麴為原料的商品。

大阪市政府就根據食品衛生法命令小林製藥回收3款保健食品；日本放送協會（NHK）報導，這三款產品就是小林製藥3月22日宣布自行回收旗下包含「紅麴降膽固醇錠」在內，3款含有紅麴成分的保健食品。

厚生勞動省昨天聽取小林製藥的說法，得知服用過相關產品後的死亡案例新增1人，總計增至2人、住院案例增至106人，並根據「食品衛生法」通知小林製藥總公司所在地的行政單位大阪市政府。