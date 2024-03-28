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泰眾院通過同婚法 拚東南亞首國 最快年底前上路

編譯中心／綜合27日電
泰國眾議院通過法律修正案，讓泰國成為東南亞第一個認可同婚的國家；圖為早前泰國同志驕傲大遊行，民眾帶著彩虹口罩參加遊行。（歐新社）
泰國眾議院通過法律修正案，讓泰國成為東南亞第一個認可同婚的國家；圖為早前泰國同志驕傲大遊行，民眾帶著彩虹口罩參加遊行。（歐新社）

泰國眾議院27日以壓倒性票數通過法律修正草案，讓同性伴侶在減稅、繼承等方面享有和異性婚姻一樣的權利，讓泰國成為東南亞第一個認可同婚的國家；該法案未來還須經泰國參議院批准及泰王簽署後公布，預計今年底前可以上路。

美聯社報導，該案獲400名眾議員支持，10名議員反對，2人棄權，3人未投。

致力性少數權益的泰國進步派政黨「前進黨」議員圖雅瓦向法新社說，社會如今重視LGBT等族群權益，「現在我們終於將和其他人享有相同權益」。法案通過後，一名議員將象徵性少數的彩虹旗帶入議場中。

眾議院併案審查的有內閣版本、前進黨、民主黨以及民間團體提出的修正版本，以內閣版本為主要架構，修正68條法律，再併入其他3個版本的內容。

草案將法案內的用語「男人與女人」修改為「個人」，把「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，以讓同婚伴侶可獲得和異性戀婚姻伴侶一樣的權益，包括減稅、可以幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產和領養小孩等，而同性伴侶的結婚年齡必須為18歲。

草案今天獲得眾議院通過後，還要送交參議院通過，參議院預計4月1日、2日和9日將開會討論並投票，參議院通過後再交由泰王同意，接著法案公布在王室公告後再等120天，法律才正式生效，預計今年底前，泰國同婚可以宣告正式上路。

一旦法律生效，將讓泰國成為亞洲繼台灣和尼泊爾後，第3個承認同性婚姻的國家。

民事與商事法原先規定婚姻由一男一女組成，因此儘管許多泰國同性伴侶曾經試圖登記結婚，但都被戶政單位引述相關條文拒絕登記。

泰國曾經是亞洲第1個有機會通過同婚合法化相關法律的國家，2018年底當時的泰國軍政府內閣通過同性伴侶法（Civil Partnership Bill）草案，並送到國會審議；2019年3月，泰國舉行2014年政變後首次國會眾議院選舉，當時已經由內閣送到國會的同性伴侶法草案被擱置。

2019年選舉過後，由於新國會成員上台，所有的法律程序必須重新走一輪，這使得泰國同婚或是同性伴侶合法化的進度等於重新來過。而2019年到2023年間，同婚相關法案在國會始終無法完成3讀程序。

去年5月泰國再度舉行國會眾議院選舉，總理賽塔（Srettha Thavisin）所屬的為泰黨（Pheu Thai）在選前承諾會推動婚姻平權法案，賽塔就任後也表示會維持承諾。

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