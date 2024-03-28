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大英博館竊案 法院要求披露eBay、PayPal紀錄

編譯中心／綜合27日電

英國大英博物館去年被揭發有約1800年藏品被盜或損毁，館方早前對涉事前職員、古希臘藏品策展人希格斯（Peter Higgs）提出民事起訴。明報報導，倫敦高等法院25日下令希格斯向館方提交他涉嫌取走的所有館藏清單，並歸還仍在他手上的館藏，法院也要求公開希格斯在電商平台eBay帳號的eBay和PayPal紀錄，館方稱有關紀錄包含了藏品在網上出售的證據。

希格斯由律師代表出庭，而法庭獲告知希格斯打算就指控提出異議，館藏失竊曝光後希格斯被革職，警方正調查事件，尚未對他提出起訴。

中央社報導，大英博物館是英國首都最大的旅遊景點之一，該館去年透露有約1800件文物失蹤，館方解雇涉嫌「監守自盜」的希格斯，並向警方報案，警方已經約談一人，但尚未逮捕任何人。在那之後，大約350件文物已被追回。

法官威廉斯（Heather Williams）26日在倫敦的高等法院下令披露這些eBay與PayPal紀錄，並稱有「有力證據」證明館方指控可能是對的。

館方律師勃吉斯（Daniel Burgess）在提交給法庭的書面證據中表示，這名前員工竊取了寶石、珠寶、黃金、白銀，並為從中獲得金、銀而「刻意」損害文物。

勃吉斯稱，據信有數百件物品在線上拍賣網站eBay上販售，並用PayPal進行付款。

他補充道，那名疑為竊犯的人取得文物並試圖掩蓋流向，方法包括使用假名、製作假文件、對博物館紀錄動手腳，以及用「低價」出售文物。

前大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）2023年8月引咎辭職，他在請辭前坦承館方未針對館藏不見的警示，採取「應有的行動」。

在那之後，大英博物館宣布改變政策，包括更新該館的舉報守則與防盜策略，並加強安全措施，以防止未來再有損失。

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