法校長依法要學生摘頭巾遭死亡威脅 決定辭職引社會憤慨

法國巴黎一名校長依法要求學生入校後脫掉穆斯林頭巾遭拒，因而爆發口角，事件被上傳網路，校長成為死亡威脅目標，考量人身安全決定辭職，消息一出令法國社會憤慨。取自X

英國廣播公司（BBC）報導，法國巴黎一名校長依法要求學生入校後脫掉穆斯林頭巾遭拒，因而爆發口角，不料事件被上傳網路，校長成為死亡威脅目標，最終考量人身安全決定辭職，消息一出令法國社會憤慨。

整起事件最初發生於2月28日，巴黎莫里斯哈維市立學校（Maurice Ravel Lycée）男性校長依法要求3名學生在校內不得戴穆斯林頭巾，1名學生拒絕後爆發口角。不料幾天後，這位校長成為網路社群的死亡威脅目標，校方也隨即通報內政部 。

校長身分並未被公開，另有2名和學校無關人士遭拘捕。

事件後，警方也前往學校周圍巡邏，教育部 長貝魯蓓（Nicole Belloubet）也到學校視察。

« Des accusations d'islamophobie, une élue #LFI qui remet en cause le témoignage du proviseur et une cabale sur les réseaux sociaux : le processus qui a mené au départ du proviseur du lycée Maurice Ravel est le même que celui qui a mené á la mort de Samuel #Paty. C'est très… pic.twitter.com/eIBmsFFsQk — Kevin Bossuet (@kevinbossuet) 2024年3月27日

如今，該校長考量人身安全決定辭職，並在辭職信中表示「我最終決定辭去校長一職」，他解釋「出於對自身和校方安全等考量」。「在學校度過豐富緊湊的7年時光，在從事公共教育工作45年後，我離開了」，並且感謝同事在過去3周的支持。

自從2020年法國近郊發生巴黎教師遭當街斬首的駭人事件後，法國政府對於極端分子針對學校的威脅高度重視，5個月前也發生教師遭激進的伊斯蘭前學生刺死。

校長受到死亡威脅而辭職也引發政壇不分左右派一致憤慨，呼籲網路應停止對教師的威脅。

除紙之外，部分巴黎學校更收到明顯來自伊斯蘭分子的炸彈威脅，而被迫在27日關閉學校。

上周，巴黎還有約30所學校接獲類似威脅，內容更附上斬首影片。