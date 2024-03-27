我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

南韓不甩醫界反彈 明年醫學院擴招2000人

編譯中心／綜合26日電

南韓擴招醫學生政策引發醫界反彈，抗爭自2月持續延燒不止，南韓官方表示，將持續推動擴大招收醫科生政策，保健福祉部26日指出，將在5月底前完成明年各大學醫學院增招2000人的行政程序。

韓聯社報導，由國務調整室主導成立的「醫學院教育支援工作小組」26日召開會議，討論制定「各高校教育條件改善需求調查計畫」的相關事宜。教育部現場檢查組從當天起到29日期間將前往各醫科大學進行實地考察，傾聽關於改善教育條件的一線意見。

南韓保健福祉部副部長樸敏守表示，「醫學院擴招2000人」計畫的所有後續措施將截至5月底完成。樸敏守強調，政府將基於對國民作出的承諾，堅定不移地推進包括擴招在內的醫療改革。今後還將與相關部門和各高校密切合作，全力提供穩定的教育支援。

他表示，政府計畫若迫使同事或實習住院醫師遞交辭呈的行為屬於職場欺凌，將予以嚴肅處理。同時將加強舉報中心的運營，通過線上和線下方式接收職場欺凌舉報。該中心在本月12日至25日期間共收到84起舉報。此外，雇傭勞動部也計畫根據情況單獨設立舉報渠道。

針對總統尹錫悅指示靈活處理實習住院醫師吊銷執照問題一事，樸敏守表示，政府目前尚未做出決定，或許會就處分時間、執照吊銷時間等進行討論，然而即使離崗醫生在本月內返崗，原則上仍將面臨處罰。

針對大韓醫師協會（醫協）當天下午選任的新會長公布後可能採取集體行動（總罷工）的問題，樸敏守表示，政府已經制定了相應的法律應對方案。

南韓 教育部 罷工

上一則

日本食品販賣機愈來愈多 恐取代超商 背後成因藏寂寞

下一則

日本紅麴食品案加劇 2死逾70人住院 拖2個月才下架

延伸閱讀

中國水砲射擊菲律賓船隻 南韓表達嚴重關切

中國水砲射擊菲律賓船隻 南韓表達嚴重關切
AI題材加持 台股ETF吸金額排新興市場第三高

AI題材加持 台股ETF吸金額排新興市場第三高
人才遭美日挖角 南韓記憶體晶片市占連4年輸中國

人才遭美日挖角 南韓記憶體晶片市占連4年輸中國
李在明稱台海與南韓無關 韓執政黨批屈從中國

李在明稱台海與南韓無關 韓執政黨批屈從中國

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元