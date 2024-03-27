南韓不甩醫界反彈 明年醫學院擴招2000人

南韓 擴招醫學生政策引發醫界反彈，抗爭自2月持續延燒不止，南韓官方表示，將持續推動擴大招收醫科生政策，保健福祉部26日指出，將在5月底前完成明年各大學醫學院增招2000人的行政程序。

韓聯社報導，由國務調整室主導成立的「醫學院教育支援工作小組」26日召開會議，討論制定「各高校教育條件改善需求調查計畫」的相關事宜。教育部 現場檢查組從當天起到29日期間將前往各醫科大學進行實地考察，傾聽關於改善教育條件的一線意見。

南韓保健福祉部副部長樸敏守表示，「醫學院擴招2000人」計畫的所有後續措施將截至5月底完成。樸敏守強調，政府將基於對國民作出的承諾，堅定不移地推進包括擴招在內的醫療改革。今後還將與相關部門和各高校密切合作，全力提供穩定的教育支援。

他表示，政府計畫若迫使同事或實習住院醫師遞交辭呈的行為屬於職場欺凌，將予以嚴肅處理。同時將加強舉報中心的運營，通過線上和線下方式接收職場欺凌舉報。該中心在本月12日至25日期間共收到84起舉報。此外，雇傭勞動部也計畫根據情況單獨設立舉報渠道。

針對總統尹錫悅指示靈活處理實習住院醫師吊銷執照問題一事，樸敏守表示，政府目前尚未做出決定，或許會就處分時間、執照吊銷時間等進行討論，然而即使離崗醫生在本月內返崗，原則上仍將面臨處罰。

針對大韓醫師協會（醫協）當天下午選任的新會長公布後可能採取集體行動（總罷工 ）的問題，樸敏守表示，政府已經制定了相應的法律應對方案。