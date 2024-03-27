日本紅麴食品案加劇 2死逾70人住院 拖2個月才下架

日本近日發生消費者服用小林製藥含紅麴的保健食品後，陸續出現腎臟疾病的問題。（視頻截圖）

日本 紅麴保健食品致死風波愈演愈烈，共同社、富士電視台27日晨報導，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑似已造成兩名消費者死亡。小林製藥26日公布死者為1人，現新增1人。

小林製藥生產有紅麴成分的健康食品，陸續造成民眾發生腎臟疾病。該公司26日公布，1名消費者連續服用3年的保健食品後，因腎病過世。但媒體與厚勞省確認後，得知死亡已達2人。

至於確認已經住院或接到通報住院的消費者現增加到70多人，小林製藥呼籲民眾暫停使用相關產品。全日本正在主動回收下架以紅麴為原料的商品。

小林製藥在今年1月15日接獲醫師通報，但小林製藥至3月22日才宣布要自主下架回收產品，花了兩個多月挨批。對此，小林製藥表示，一開始他們不知道健康食品可能是造成消費者生病的原因，花了一點時間調查。日本厚生勞動大臣武見敬三26日緊急召開記者會，表示將約談小林製藥。

香港 01報導，日本政府表示，將對已登記的全部功能性食品（超過6000種）實施緊急檢查。厚生勞動省26日稱，為確認小林製藥在《食品衛生法》上的應對是否恰當，將與消費者廳聯合向該公司負責人詢問情況。官房長官林芳正透露，研究召開厚勞省、農林水產省和消費者廳等聯席會議。

小林製藥已向政府報告，提出撤銷含有紅曲成份的8種保健品的功能性標識食品登記。消費者健康受損的原因，可能源自黴菌成份，但尚未鎖定。截至26日上午，該公司收到約3600宗查詢。