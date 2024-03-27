以色列擊斃哈瑪斯第3號人物 「影子人」擅長1件事

以色列軍方26日表示，哈瑪斯第3號人物伊薩已被擊斃。（取材自Ｘ平台）

以色列 軍方26日表示，哈瑪斯 （Hamas）第3號人物、軍事組織卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）副指揮官伊薩（Marwan Issa）已在以色列本月的攻擊中被擊斃，證實稍早的報導。伊薩成為以色列在已持續5個多月的以哈戰爭中所擊斃的哈瑪斯最高階官員。

路透報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在聲明中說：「我們核查所有情報。伊薩已在我們約兩周前的攻擊中被擊斃。

哈瑪斯未立即對此發表評論。

卡薩姆旅領導人戴夫（Mohammed Deif）、副手伊薩和哈瑪斯在加薩 走廊領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）是以色列頭3號追緝對象，三人據信是去年10月7日對以色列越界攻擊的策畫者。

伊薩因擅長藏匿而被稱為「影子人」。以色列軍方11日表示，9日、10日對加薩走廊中部一處地下建築發動空襲時，將攻擊目標鎖定伊薩，目前已證實成功將他擊斃。美國白宮18日曾表示，以色列已擊斃哈瑪斯第3號人物伊薩。

加薩走廊平民吃野生植物霍比扎果腹。（路透）

此外，以哈戰爭已經持續5個多月，外界日益擔憂加薩可能爆發饑荒之際，飢腸轆轆的加薩走廊平民沒有任何東西可以吃，只好採集稱為霍比扎（Khobiza）的野生植物果腹。

路透報導，巴勒斯坦婦女亞塔爾（Maryam Al-Attar）說：「儘管（之前）發生過戰爭，我們這輩子還不曾淪落到要拔霍比扎來吃。女兒跟我說，『我們想吃麵包，媽媽』，聽得我心都碎了。」

「我找不到一片麵包給他們。我到外面採集一些霍比扎。現在發現了霍比扎，但未來要去哪裡採？就連霍比扎也會被採光，我們要改吃什麼果腹？」

當地民眾穆罕默德（Umm Mohamed）說：「我們已被飢餓吞噬了，沒有東西可以吃。我們渴求蔬菜、魚跟肉。我們空著肚子守齋、不再能夠守齋了。我們餓到發昏，沒有吃封齋飯來幫助身體撐到日落。」

全球飢餓狀況監督機構「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）本月18日表示，加薩北部快要爆發饑荒，可能會在5月時發生，且可能7月前就會蔓延加薩各地。

以色列政府發言人25日表示，以色列將停止與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）合作，指控這個目前加薩規模最大救援機構讓衝突延續。

以色列1月聲稱UNRWA在加薩的1萬3000名工作人員中，有12人參與哈瑪斯去年10月7日攻擊行動，相關指控導致數個捐贈國暫停提供資金。

UNRWA開除一些工作人員，強調藉此維護運送人道救援物資的能力。聯合國已就此啟動獨立的內部調查。