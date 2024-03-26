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印尼總統當選人普拉伯沃：國家能源將自給自足

中央社／雅加達26日專電
普拉伯沃。（新華社）
普拉伯沃。（新華社）

印尼總統當選人普拉伯沃競選時提出能源自給自足的願景，包括增加生質燃料、減少原油和燃料油進口。他說，將在綠色經濟和藍色經濟的基礎上，在糧食、能源、水和創意產業方面自給自足。

印尼「羅盤報」（Kompas）和「時代報」（Tempo）最近關注普拉伯沃（Prabowo Subianto）和副總統當選人吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）的能源政策，特別是能源自給自足的目標，因為他們曾在競選期間表示，將在食物和能源上達到自給自足，並在能源轉型過程中，最大限度的使用天然氣

普拉伯沃曾說：「我們必須實現糧食自給自足、供水自給自足、能源自給自足。我們將成為世上唯一一個百分百使用生質燃料的國家。」他也說未來將不再進口燃料。

「羅盤報」指出，能源自給自足列在普拉伯沃的願景中，也就是透過糧食、能源、水、伊斯蘭經濟、數位化的自給自足達到民族及國家的獨立，並藉此加強國家安全和國防體系。

相關計畫中，有關能源自給自足的目標包括加速能源轉型，恢復國家石油、天然氣和採礦管理權，增進鼓勵新能源儲備行動計畫，也要擴大鼓勵車輛使用天然氣和電力，並修改禁止再生能源投資的法規。

普拉伯沃競選團隊副主席、發言人艾迪（Eddy Soeparno）說，普拉伯沃多次表示，能源轉型是實踐能源獨立計畫的一部分，未來將透過增加生質燃料以減少傳統燃料。

艾迪說：「使用生質燃料可減少高達13%的燃料進口。此外，我們將開發使用木薯和甘蔗糖漿等其他材料製作燃料。這不僅能生產環保燃料，還可以減少我們對進口燃料的依賴。」

普拉伯沃2月底曾說：「未來我們將不再從地下開採石油，因為石油會耗盡，而天然氣也會耗盡，但只要有陽光，有雨水，我們每年都可以獲得太陽能，很多國家將會嫉妒印尼。」

普拉伯沃認為，未來幾年印尼將能完全使用棕櫚油製成的生質燃料，並停止從國外進口燃料。

艾迪說，未來政府將加速再生能源發展，從潛力極大的太陽能開始，並逐步發展風力、水力和地熱能源。他補充，隨著再生能源使用逐漸增加，對化石能源的需求將減少。

普拉伯沃也會繼續推動電動車發展，艾迪轉述普拉伯沃表示，未來將推動擴大電動車系統。

艾迪說，加強使用天然氣作為過渡能源也是計畫之一，希望藉此滿足下游產業的需求。

天然氣 印尼 石油

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