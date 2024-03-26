巴西前總統留宿匈牙利使館疑躲司法調查 巴西外交部要求給交代

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（路透社）

巴西 前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）2022年總統大選失利後遭控策劃政變，今年2月8日護照被聯邦警察沒收，身邊兩名助理也遭逮捕。紐約時報報導，最新曝光的一系列監視器畫面和影片指出，波索納洛2月12日晚間起留宿駐匈牙利駐巴西大使館 2夜，直到2月14日離開，疑似企圖利用使館不受駐在國法律管轄及和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的交情，規避司法調查。

對此匈牙利大使館並未置評，而英國衛報報導，巴西外交部已經召見匈牙利大使給個交代。

根據監視器畫面，波索納洛那兩天都待在使館內，身邊不僅有2名保全陪同，還有匈牙利大使和使館人員接待。

報導指出，波索納洛企圖利用和匈牙利總理奧班的好交情，規避巴西司法機構調查。波索納洛和奧班多年來關係密切，兩人同為民主國家極右派領導人十分投機，波索納洛2022年出訪匈牙利時甚至稱奧班「兄弟」。

一名匈牙利駐巴西使館官員也匿名證實接待波索納洛的計畫。

而在紐時報導後，波索納洛也在25日證實消息屬實，「我不否認曾經待過駐巴西匈牙利使館」，「我有一群各國領導人的朋友圈，他們很擔心。」

隨後波索納洛律師發聲明表示，當時波索納洛是和匈牙利外交人員討論政治，「任何其他解讀都純粹是捏造」。