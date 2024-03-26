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俄遭恐攻死傷慘 法警戒升最高級 曝IS分支曾想襲擊

編譯中心／綜合26日電
ISIS-K恐攻俄國造成死傷慘重，法國總統馬克宏決定，將目前的反恐安全警戒等級升到最高級。（歐新社）
ISIS-K恐攻俄國造成死傷慘重，法國總統馬克宏決定，將目前的反恐安全警戒等級升到最高級。（歐新社）

俄羅斯遭恐怖攻擊，死傷慘重，法國總統馬克宏25日說，法方掌握資訊顯示IS涉案，而且也曾企圖襲擊法國；為防範未然，總理艾塔爾24日宣布法國已將反恐計畫級別升至最高，政府可依此執行更高規格的安全防禦措施，巴黎的重要觀光景點，25日都可看到軍警巡邏，民眾也力挺政府，表示理解政府的決定。

據報導，法國國內情報總局局長貝東示警，今夏巴黎奧運可能是恐怖組織首要目標之一。馬克宏政府24日召開會議後決定，將目前的反恐安全警戒等級升到最高級。

馬克宏25日到法屬圭亞納視察，強調對伊斯蘭國絕不能掉以輕心，法國掌握的情報顯示「策畫並執行襲擊（莫斯科音樂廳）的是一個伊斯蘭國（Islamic State）組織」。馬克宏說，「（升高警戒等級）是相關措施，畢竟伊斯蘭國已承認犯案，而這個組織過去數次企圖在法國領土上作亂。

馬克宏還警告俄羅斯，試圖將之歸咎於烏克蘭是「憤世嫉俗又適得其反」。路透則報導，馬克宏指出，伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）之前也曾試圖在法國發動攻擊。該組織聲稱犯下莫斯科音樂廳攻擊。

馬克宏警告俄羅斯不要以任何方式「利用」這場襲擊。他強調，藉故嘗試讓俄國人民反對烏克蘭，既憤世嫉俗又適得其反。

據報導，法國過去就曾遭伊斯蘭國攻擊，最慘烈的是2015年巴塔克蘭劇院一連好幾個小時遭屠殺血洗。法國民眾記憶猶新，也都希望類似的悲劇不要再發生。

民眾：「這我想到幾年前的巴塔克蘭攻擊事件，那場悲劇永遠烙印在我們心中，所以如果我們又查覺恐懼情緒升高了，有再發生其他攻擊的可能性，我們就必須採取行動。」

目前法國的反恐安全警戒計畫共分三級，最高級可讓政府動員武裝部隊巡邏。巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院等人潮眾多的地方，都可看到軍警。派在羅浮宮的警察，有的騎自行車，有的穿溜冰鞋，給緊繃的氣氛帶來一絲輕鬆。

馬克宏 俄羅斯 烏克蘭

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