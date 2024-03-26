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金與正嗆日相岸田 會見金正恩「不是想見就見」

編譯中心／綜合25日電
外傳北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄近期傳達希望盡快和金正恩會面的期望。（路透）
外傳北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄近期傳達希望盡快和金正恩會面的期望。（路透）

北韓官媒25日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日相岸田文雄最近表示他有意盡快會見金正恩，但她稱並不是日相想見就能見到金正恩，要視日本的政治決定。岸田則稱未知悉報導，強調日朝舉行峰會相當重要，官房長官林芳正則表示，他已經知道，但不評論。

綜合媒體報導，金與正表示，日相岸田文雄近期曾傳達盡快和金正恩會面的期望。不過金與正表示，日朝關係能否改善，將取決於日本是否能做出實際的政治決定。

日本「每日新聞」報導，岸田25日在參議院預算委員會備詢時，稱「尚未知悉」北韓官媒的報導。

岸田也說：「如同我一直以來所述，日本北韓為了解決綁架問題在內的諸多課題，領袖層級的會談相當重要，持續透過直轄於我的部門致力與北韓進行各種交涉」。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄最近表示他有意盡快透過「另一個管道」會見金正恩。

日本內閣官房長官林芳正25日下午對此表示，已經知悉北韓官媒有關金與正發言的報導。

林芳正說：「不一一評論北韓方面發布的消息，不過不接受北韓方面宣稱綁架問題已經解決的主張。根據日朝平壤宣言，全面解決綁架、核武、飛彈諸多懸而未解事項的方針不變。」

林芳正接著說：「一直在通過各種途徑不斷努力，但由於透露進一步的詳情可能會影響未來的談判，因此不便發表更多詳情。」

另據《產經新聞》報導，由北韓派遣至中國吉林省工廠的數千名勞工，所發起的暴動與罷工，現在正蔓延至被派去中國其他都市與非洲的勞工。據透露，北韓當局拘留了約200名被指控領導最初暴動的人，並將他們移送回祖國。北韓當局雖以嚴懲來鎮壓勞工，但暴動的連鎖未來有可能會繼續下去。

根據報導，最初的暴動發生於1月，地點位在由北韓國防省旗下的「戰勝貿易」來派遣勞動者的吉林省和龍市服飾工廠、水產品加工工廠。起因為工廠未支付本要給勞工的4年分工資總計約1200萬美元，而是將工資以「戰爭準備金」的名目上繳給祖國的事情東窗事發。

此止，韓聯社報導，金正恩日前視察了朝鮮人民軍近衛漢城柳京守第105坦克師指揮部和直屬第1坦克裝甲步兵團。金正恩所到的部隊食堂內士兵們密集就坐，餐桌上擺放著米飯、湯、葷菜和煮蛋等菜餚。參演的坦克前方還標有「消滅朝鮮人民之死敵——美帝國主義侵略者！」的字樣。

北韓 金正恩 日本

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