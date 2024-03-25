印尼清共屠殺紀錄片上映 盼直面歷史還流亡人士公道

印尼導演蘿拉（Lola Amaria）自2013年開始籌備紀錄片「流亡」（Eksil），直至2024年才正式在印尼電影院上映。該片主要講述因1965年清共大屠殺而流亡海外的印尼人。（中央社）

印尼 1965年發生清共大屠殺，軍方鎮壓大批共產黨 員，導致當時許多印尼人流亡海外。印尼導演蘿拉走訪12個城市，記錄至今仍住在海外的流亡人士，拍攝成紀錄片「流亡」在印尼上映，盼印尼政府面對歷史真相，推動轉型正義。

蘿拉（Lola Amaria）執導的紀錄片「流亡」（Eksil）聚焦流亡海外的印尼人，這些人在1965年至1966年間，因被指為印尼共產黨（PKI）黨員或建國總統蘇卡諾（Sukarno）的支持者，被迫留在海外成為流亡人士，在前總統蘇哈托（Suharto）長達32年的獨裁統治期間困在海外，無法回到印尼。

今年46歲的導演蘿拉也是印尼家喻戶曉的電影演員，她長年關注歷史及社會正義，特別是對於1965年發生的清共大屠殺以及印尼社會至今對共產主義的恐懼感到憂心，因此希望能透過鏡頭記錄下海外印尼流亡人士的真實故事，還原當年清共屠殺事件。

影片來源：YouTube

蘿拉從2013年開始花了約2年的時間研究歷史，並籌措拍攝經費及招募人員，2015年才開始拍攝工作，直至2022年才完成剪輯，並在今年上映影片。

蘿拉向中央社記者說：「我們上學的時候，只能從來自政府單方面的敘述了解（1965年清共屠殺事件），我認為這些內容很重要，但印尼民眾有時也懶得去了解，只接受表面資訊，因此我希望提供另一個面向，無論觀眾選擇相信哪一個，都是你的自由。」

遇上文化大革命的印尼學生

蘿拉在短短3個月走訪了歐洲12個城市，採訪一群當年被蘇卡諾送出國留學、卻遇上清共大屠殺無法返國的印尼人。當年，這些人都是學生或學者，如今他們都已白髮蒼蒼，因此蘿拉希望能在最短時間內趕緊記錄下他們的故事。

蘿拉指出，蘇卡諾執政期間，自1960年開始，陸續派遣600至700人前往蘇聯、匈牙利等東歐國家和中國的學校進修。當時這些人因1965年爆發清共大屠殺而被困在海外，有些人是因為反對蘇哈托政權而不願回國。

紀錄片中，有幾名流亡人士在清共大屠殺期間正在中國唸書，當時的中國正爆發文化大革命，因此有許多印尼學生被困在中國境內，並被安置在一個戒備森嚴的避難中心。

蘿拉向中央社解釋，「當時這群印尼學生被關在一個有多堵城牆包圍的避難中心，他們既不能工作也不能上學，且被禁止參與任何活動。雖然中國政府有提供食物和水，他們得以睡覺休息，但就宛如身陷囹圄，非常痛苦」。

許多印尼留學生在那樣的環境待了5至6年後，最後受不了而選擇離開中國，部分前往蘇聯或瑞典 等，許多人最後在荷蘭尋求庇護，後來成為荷蘭公民。

反共鎮壓夢魘難抹滅

蘿拉告訴中央社，許多印尼流亡人士私下和她侃侃而言，話題觸及共產主義、印尼共產黨及蘇卡諾如何送他們到國外求學的經過等，但每當蘿拉拿出攝影機時，這些人就感到害怕。

紀錄片中，有一名流亡人士面對鏡頭表示，他擔心回到印尼後會遭到清算。蘿拉解釋：「有些人或許只是不習慣面對鏡頭，但有些的確非常多疑，像是他們懷疑我可能是情報人員，問我拍攝資金來源，甚至質疑我對1965清共屠殺事件是否理解等。他們的恐懼和創傷是達到那樣的程度。」

印尼共產黨最初曾是建國功臣，1965年興盛時期擁有300萬名黨員，是僅次於中國共產黨和蘇聯共產黨的世界第3大共產黨；但同年9月30日，印尼左傾軍人結合左翼學生發動事變，時任陸軍少將蘇哈托於事變中倖存，繼而發動軍事政變，推翻首任總統蘇卡諾政權，被稱為「930事件」，徹底改變共產黨的勢力。

「930事件」後，共產黨在印尼社會成為禁忌，共產黨被列為非法組織，象徵共產主義的標誌鐮刀與槌子也被禁止。根據印尼憲法及國會職掌相關組織條例，明確禁止共產黨，使得共產黨在印尼沒有生存空間。

2022年底，印尼國會更通過刑法修正案（KUHP），明訂宣傳共產主義、馬克思主義及列寧主義可被判4年監禁；若宣傳共產主義的行為違背印尼「建國五原則」，最高可被判處7年監禁；若導致公眾騷亂造成死亡則可判15年監禁。

「建國五原則」為首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義。

不過，有學者向中央社分析，共產黨組織及黨員在印尼已近乎消失，因此刑法修正案懲處宣傳共產黨的法條，可能是為了迎合穆斯林組織，又或是以反共名義削弱勞工、環保等社會力量。

印尼政府對共產主義展現零容忍的態度，也讓拍攝「流亡」的蘿拉感到恐懼，因為紀錄片中的主角就是當年被視為共產黨員的流亡人士。

期盼國家道歉及社會正義

蘿拉向中央社說：「我害怕、當然害怕。從2013年到2018年，直到2022年，我都還感到害怕。但我們沒有貪污，我們不是殺人犯，我們這樣做是為了人民。」

她認為，這段歷史並非不能提，印尼總統佐科威（Joko Widodo）自己也曾對這段清共屠殺歷史表達遺憾之意。

然而，蘿拉始終不解，為何印尼政府對共產主義有如此強烈的恐懼，不願面對歷史真相和轉型正義。

她所指的是佐科威雖曾在去年1月對印尼政府過去侵犯人權的迫害行動，包括1960年代清共大屠殺以及1990年代末期示威學生失蹤案表達遺憾，但未道歉也未處理這些迫害人權的問題。

蘿拉認為，共產主義只是一種意識形態或政治思想，不需要對它如此恐懼。

她向中央社說：「我更害怕的是人權罪犯會成為總統，而不是不存在的共產主義。」她意有所指的是曾鎮壓民運、具人權爭議的總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

蘿拉希望藉由紀錄片，讓觀眾看到國家對待這些流亡人士的方式並不人道；「因為他們並未做錯什麼，他們是聰明的人，被派至海外學習，並回來建設印尼」。

她說：「（這些人）被摧毀、被消滅、不被討論，並被剝奪基本權利，毫無正義可言。」