安理會通過加薩停火決議 以色列防長：哈瑪斯先放人質

以色列國防部長葛朗特表示，哈瑪斯釋放以國人質之前，以色列不會結束對哈瑪斯的戰爭。（路透）

聯合國安全理事會今天首度通過要求在加薩 走廊落實立即停火的決議案，人在華府訪問的以色列 國防部長葛朗特表示，哈瑪斯釋放以國人質之前，以色列不會結束對哈瑪斯的戰爭。

葛朗特（Yoav Gallant）會晤白宮 國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前，他說道：「仍有人質被押在加薩走廊（Gaza Strip）時，我們沒有道德權利停止戰爭。」

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）稍早通過要求在加薩走廊實現「立即停火」的決議案。美國過去曾在相關決議案動用否決權支持盟友以色列，但這次投下棄權票。

這份決議案促請各方在當前穆斯林齋戒月（Ramadan）期間立即停火休兵，從而實現「長久可持續的停火」，並要求巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）及其他武裝分子釋放人質。

美國投下棄權票後，以色列便取消預定本週訪問白宮的以方代表團。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室指出，美方此舉危害了以色列對於哈瑪斯的作戰。

白宮今天表示，美國對於以色列取消訪問團感到「非常失望」。以方代表團原本預定要訪問白宮，雙方將討論以色列可能揮軍加薩走廊南部的相關疑慮。

美國國防部提到，雖然以色列代表團的行程已經取消，但葛朗特的訪問仍進行中。（譯者：陳彥鈞）1130326