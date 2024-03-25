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安理會通過加薩停火決議 以色列防長：哈瑪斯先放人質

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
以色列國防部長葛朗特表示，哈瑪斯釋放以國人質之前，以色列不會結束對哈瑪斯的戰爭。（路透）
以色列國防部長葛朗特表示，哈瑪斯釋放以國人質之前，以色列不會結束對哈瑪斯的戰爭。（路透）

聯合國安全理事會今天首度通過要求在加薩走廊落實立即停火的決議案，人在華府訪問的以色列國防部長葛朗特表示，哈瑪斯釋放以國人質之前，以色列不會結束對哈瑪斯的戰爭。

葛朗特（Yoav Gallant）會晤白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前，他說道：「仍有人質被押在加薩走廊（Gaza Strip）時，我們沒有道德權利停止戰爭。」

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）稍早通過要求在加薩走廊實現「立即停火」的決議案。美國過去曾在相關決議案動用否決權支持盟友以色列，但這次投下棄權票。

這份決議案促請各方在當前穆斯林齋戒月（Ramadan）期間立即停火休兵，從而實現「長久可持續的停火」，並要求巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）及其他武裝分子釋放人質。

美國投下棄權票後，以色列便取消預定本週訪問白宮的以方代表團。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室指出，美方此舉危害了以色列對於哈瑪斯的作戰。

白宮今天表示，美國對於以色列取消訪問團感到「非常失望」。以方代表團原本預定要訪問白宮，雙方將討論以色列可能揮軍加薩走廊南部的相關疑慮。

美國國防部提到，雖然以色列代表團的行程已經取消，但葛朗特的訪問仍進行中。（譯者：陳彥鈞）1130326

以色列 加薩 白宮

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