我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

美日安保條約將見64年最大更新 「台灣有事」是否納入受矚

編譯中心／綜合24日電
金融時報指出，美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新；圖為美國總統拜登（左）與日本首相岸田文雄（右）去年11月在APEC會議會面。（取材自推特）
金融時報指出，美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新；圖為美國總統拜登（左）與日本首相岸田文雄（右）去年11月在APEC會議會面。（取材自推特）

美國和日本正計畫針對「美日安保條約」進行自從1960年簽署以來、64年來最大幅度更新，路透報導，美國總統拜登和日本首相岸田文雄4月10日將在白宮公布這項計畫。其中，最值得外界關注的便是，當「台灣有事」時，美國與日本的角色與介入程度。

英國金融時報引述熟知此事人士報導，這項計畫將對駐日美軍司令部進行調整，以提升兩國間的作戰規畫和演習。

拜登定於4月10日以國宴和政策會談等場合正式接待岸田文雄。緊密盟友日本在美國對中國、北韓和其他亞洲安全議題等戰略上至關重要。

根據華爾街日報日前報導，華府去年曾提醒東京當局應審慎思考日本自衛隊在「台灣有事」時的角色，例如在台海搜尋中共潛艦等，但當時尚未獲得具體承諾。此次「美日安保條約」更新，是否會有新的進程將是最大的亮點。

此次「美日安保條約」的修訂內容，是否包含「台灣有事」時美日聯軍的角色，美國國務院沒有回應路透的置評請求。暫時無法與日本政府取得聯繫提出置評請求。

「美日安保條約」爲美國與日本於1960年1月19日在華盛頓簽訂的安全互助條約。此條約宣示兩國將共同維持與發展武力以抵禦武裝侵略，且同時也將一國受到的攻擊認定為對另一國的危害，也包括美軍駐日的條文。

「美日安保條約」在冷戰時期強化了美日關係，也包括了後來進一步的國際合作與經濟合作的條款。該條約用以取代1951年的美日舊安保條約。

媒體報導，由於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）存在領域爭議，美國拜登政府2022年公布任內首份國家安全戰略報告，就明載美日安全保障條約適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。任何國家對釣魚台列嶼的攻擊，將被視為對美國的攻擊。

另一方面，日皇德仁與皇后雅子預計6月下旬出訪英國，除了應英國國王查理三世邀請以國賓身分出席歡迎活動外，也在協調重回兩人留學過的母校牛津大學訪問。

日本讀賣新聞報導，相關人士透露，德仁夫婦預計6月22日從日本啟程前往英國倫敦展開為期約一周訪問行程，期間除出席在白金漢宮舉行的歡迎活動與晚宴外，還將參加英國首相蘇納克夫婦的午宴及倫敦市長舉辦的晚宴等。

德仁夫婦還將與對日英友好有所貢獻的相關人士座談；德仁1983年留學英國期間研究過泰晤士河水路運輸史，此行也將規畫參訪泰晤士河水運相關設施。

德仁夫婦此行最後一天將前往牛津大學訪問，由於德仁與雅子曾各自在牛津大學不同學院留學，這次也將重回各自學院參訪。德仁夫婦預計6月29日返回日本。

日本 釣魚台 拜登

上一則

「把她當女兒」查理術後蹣跚探凱特 英媒打氣：妳不孤單

下一則

莫斯科恐攻：4槍手「負傷出庭」遭逼供？普亭死咬烏克蘭參與

延伸閱讀

單月增1.3萬人 上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄

單月增1.3萬人 上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄
金融時報：美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新

金融時報：美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新
新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從

新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從
美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
凱特王妃今年42歲。波士頓麻州總醫院癌症中心腫瘤內科醫生史崔克蘭指出，她的罹癌消息「確實提醒我們所有人，癌症也可能會侵襲健康的年輕人」。(新華社)

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

2024-03-23 04:10

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」