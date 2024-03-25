美日安保條約將見64年最大更新 「台灣有事」是否納入受矚

金融時報指出，美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新；圖為美國總統拜登（左）與日本首相岸田文雄（右）去年11月在APEC會議會面。（取材自推特）

美國和日本 正計畫針對「美日安保條約」進行自從1960年簽署以來、64年來最大幅度更新，路透報導，美國總統拜登 和日本首相岸田文雄4月10日將在白宮公布這項計畫。其中，最值得外界關注的便是，當「台灣有事」時，美國與日本的角色與介入程度。

英國金融時報引述熟知此事人士報導，這項計畫將對駐日美軍司令部進行調整，以提升兩國間的作戰規畫和演習。

拜登定於4月10日以國宴和政策會談等場合正式接待岸田文雄。緊密盟友日本在美國對中國、北韓和其他亞洲安全議題等戰略上至關重要。

根據華爾街日報日前報導，華府去年曾提醒東京當局應審慎思考日本自衛隊在「台灣有事」時的角色，例如在台海搜尋中共潛艦等，但當時尚未獲得具體承諾。此次「美日安保條約」更新，是否會有新的進程將是最大的亮點。

此次「美日安保條約」的修訂內容，是否包含「台灣有事」時美日聯軍的角色，美國國務院沒有回應路透的置評請求。暫時無法與日本政府取得聯繫提出置評請求。

「美日安保條約」爲美國與日本於1960年1月19日在華盛頓簽訂的安全互助條約。此條約宣示兩國將共同維持與發展武力以抵禦武裝侵略，且同時也將一國受到的攻擊認定為對另一國的危害，也包括美軍駐日的條文。

「美日安保條約」在冷戰時期強化了美日關係，也包括了後來進一步的國際合作與經濟合作的條款。該條約用以取代1951年的美日舊安保條約。

媒體報導，由於釣魚台 列嶼（日本稱尖閣諸島）存在領域爭議，美國拜登政府2022年公布任內首份國家安全戰略報告，就明載美日安全保障條約適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。任何國家對釣魚台列嶼的攻擊，將被視為對美國的攻擊。

另一方面，日皇德仁與皇后雅子預計6月下旬出訪英國，除了應英國國王查理三世邀請以國賓身分出席歡迎活動外，也在協調重回兩人留學過的母校牛津大學訪問。

日本讀賣新聞報導，相關人士透露，德仁夫婦預計6月22日從日本啟程前往英國倫敦展開為期約一周訪問行程，期間除出席在白金漢宮舉行的歡迎活動與晚宴外，還將參加英國首相蘇納克夫婦的午宴及倫敦市長舉辦的晚宴等。

德仁夫婦還將與對日英友好有所貢獻的相關人士座談；德仁1983年留學英國期間研究過泰晤士河水路運輸史，此行也將規畫參訪泰晤士河水運相關設施。

德仁夫婦此行最後一天將前往牛津大學訪問，由於德仁與雅子曾各自在牛津大學不同學院留學，這次也將重回各自學院參訪。德仁夫婦預計6月29日返回日本。