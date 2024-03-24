莫斯科音樂廳恐攻嫌犯出庭 法院裁定還押

莫斯科近郊的音樂廳22日遇襲，已造成137人喪生。（歐新社）

莫斯科近郊的音樂廳22日遇襲，已造成137人喪生。俄羅斯 國營通訊社報導，面臨恐怖主義指控的嫌犯其中頭兩人於今天深夜出庭。法院已先作出一人還押的首宗裁定。

法新社報導，莫斯科市法院（Moscow City Court）上傳加密通訊軟體Telegram的聲明指出，巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）裁定，塔吉克公民米佐耶夫（Dalerdjon Barotovich Mirzoyev）還押到5月22日，等候恐怖主義調查。

聲明指出，遭控與一群人進行恐怖攻擊的米佐耶夫「已經認罪」。

塔斯社（TASS）稍早報導，拉查巴利佐達（Saidakrami Murodalii Rachabalizoda）和米佐耶夫面臨「一群人進行恐怖攻擊，造成人員死亡」的指控。

法院公布影片顯示，警察將一名戴上手銬的嫌犯押進法庭，並且發布該男坐在被告玻璃籠中的照片。

俄羅斯當局表示已經逮捕11人，包括逃到莫斯科西南方約340公里布揚斯克州（Bryansk）的4名槍手。

據俄羅斯媒體和國會議員辛斯坦（Alexander Khinstein），部分嫌犯是塔吉克人。毗鄰阿富汗 的這個前蘇聯加盟共和國人口主要是穆斯林。

22日晚間發生在番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳的大肆屠殺造成137人喪生、逾180人受傷，激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）聲稱犯案。

不過俄羅斯官員迄未針對伊斯蘭國說法作出回應，而是表示嫌犯與烏克蘭 有關連。

基輔否認涉及這起俄羅斯自從2000年代初期以來死亡人數最多的攻擊事件。