我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫斯科音樂廳恐攻嫌犯出庭 法院裁定還押

金融時報：美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新

莫斯科音樂廳恐攻嫌犯出庭 法院裁定還押

中央社／莫斯科24日綜合外電報導
莫斯科近郊的音樂廳22日遇襲，已造成137人喪生。（歐新社）
莫斯科近郊的音樂廳22日遇襲，已造成137人喪生。（歐新社）

莫斯科近郊的音樂廳22日遇襲，已造成137人喪生。俄羅斯國營通訊社報導，面臨恐怖主義指控的嫌犯其中頭兩人於今天深夜出庭。法院已先作出一人還押的首宗裁定。

法新社報導，莫斯科市法院（Moscow City Court）上傳加密通訊軟體Telegram的聲明指出，巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）裁定，塔吉克公民米佐耶夫（Dalerdjon Barotovich Mirzoyev）還押到5月22日，等候恐怖主義調查。

聲明指出，遭控與一群人進行恐怖攻擊的米佐耶夫「已經認罪」。

塔斯社（TASS）稍早報導，拉查巴利佐達（Saidakrami Murodalii Rachabalizoda）和米佐耶夫面臨「一群人進行恐怖攻擊，造成人員死亡」的指控。

法院公布影片顯示，警察將一名戴上手銬的嫌犯押進法庭，並且發布該男坐在被告玻璃籠中的照片。

俄羅斯當局表示已經逮捕11人，包括逃到莫斯科西南方約340公里布揚斯克州（Bryansk）的4名槍手。

據俄羅斯媒體和國會議員辛斯坦（Alexander Khinstein），部分嫌犯是塔吉克人。毗鄰阿富汗的這個前蘇聯加盟共和國人口主要是穆斯林。

22日晚間發生在番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳的大肆屠殺造成137人喪生、逾180人受傷，激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）聲稱犯案。

不過俄羅斯官員迄未針對伊斯蘭國說法作出回應，而是表示嫌犯與烏克蘭有關連。

基輔否認涉及這起俄羅斯自從2000年代初期以來死亡人數最多的攻擊事件。

俄羅斯 阿富汗 烏克蘭

上一則

為實現氣候目標 專家於論壇敦促各國削減甲烷排放

下一則

以色列堅持攻拉法 馬克宏：強迫遷移構成戰爭罪

延伸閱讀

俄公布畫面 莫斯科恐攻嫌犯遭蒙眼上銬押到總部

俄公布畫面 莫斯科恐攻嫌犯遭蒙眼上銬押到總部
莫斯科恐襲／中國留學生躲椅下逃死劫 俄返中機票大漲數倍

莫斯科恐襲／中國留學生躲椅下逃死劫 俄返中機票大漲數倍
莫斯科恐襲／經濟學人：俄干預敘利亞 成伊斯蘭國箭靶

莫斯科恐襲／經濟學人：俄干預敘利亞 成伊斯蘭國箭靶
莫斯科恐襲／普亭掌權25年 俄血腥案不斷

莫斯科恐襲／普亭掌權25年 俄血腥案不斷

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
凱特王妃今年42歲。波士頓麻州總醫院癌症中心腫瘤內科醫生史崔克蘭指出，她的罹癌消息「確實提醒我們所有人，癌症也可能會侵襲健康的年輕人」。(新華社)

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

2024-03-23 04:10

超人氣

更多 >
「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議
公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次