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為實現氣候目標 專家於論壇敦促各國削減甲烷排放

中央社／日內瓦23日綜合外電報導

專家們在近日結束的「2024全球甲烷論壇」（Global Methane Forum 2024）上敦促各國減少能源產業的甲烷排放，這是減緩全球暖化的一種快速且相對低廉的方法。

法新社報導，第2大溫室氣體甲烷造成的溫室效應比二氧化碳更強，但在大氣滯留的時間較短。若找到削減甲烷排放的方法，可以抑制全球氣溫上升，並為氣候投資帶來高回報。

「2024全球甲烷論壇」18至21日由聯合國日內瓦辦事處主辦，目的是推動可複製的甲烷減排方法發展。

論壇主持人利古提（Dario Liguti）告訴法新社：「甲烷排放時造成的暖化作用是二氧化碳的120倍，這意味著1公噸甲烷產生的影響相當於120公噸二氧化碳。」

聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）永續能源部門主任利古提說：「停止甲烷排放對遏止氣溫上升有立竿見影的效果，二氧化碳則需要更長的時間。」

根據2015年的巴黎氣候協定（Paris Agreement），締約國同意將全球平均氣溫升幅限制在「遠低於」1850年到1900年平均值的攝氏2度以內，並努力將氣溫升幅控制在1.5度內。

來自美國環境保護署（Environmental Protection Agency）的卡波奈（Tomas Carbonell）說：「我們必須在短期內大幅減少甲烷排放，在我們對付二氧化碳排放的同時爭取時間，實現將氣溫升幅限制在攝氏1.5度以下的目標。」

身兼「全球甲烷倡議」（Global Methane Initiative）主席的卡波奈表示：「有許多具成本效益的技術可以減少、監測和捕捉甲烷排放，並將其用作能源。」公私部門協力的「全球甲烷倡議」聯合主辦本次的論壇。

舉例來說，開採煤礦時可以回收易爆的甲烷，並將其出售給天然氣公司；垃圾掩埋場則能利用甲烷發電。

修復漏氣的管道、控制閥和壓縮機，以及停止在油井進行例行天然氣釋放和燃除，也可以做出重大貢獻。

天然氣 聯合國 暖化

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