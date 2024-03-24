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美警告以色列 攻打拉法將遭全球孤立

編譯中心／綜合23日電
以哈戰爭持續，美國國務卿布林肯（左）警告以色列總理內唐亞胡（右），如果襲擊加薩走廊拉法，恐遭全球孤立。（歐新社）
以哈戰爭持續，美國國務卿布林肯（左）警告以色列總理內唐亞胡（右），如果襲擊加薩走廊拉法，恐遭全球孤立。（歐新社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日警告以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），如果以色列襲擊加薩走廊的巴勒斯坦城市拉法，以色列將面臨進一步遭全球孤立的風險。

路透報導，布林肯表示，「我們與以色列有著共同目標，也就是擊敗哈瑪斯…不過，在拉法（Rafah）發動大規模地面軍事行動並非實現此一目標的方法。」

以色列襲擊哈瑪斯治理的加薩（Gaza）引發緊張，布林肯前往中東進行和平任務，與內唐亞胡進行一對一會談。加薩衛生局表示，以色列的攻擊已造成3萬2000名巴勒斯坦人死亡，恐怕還有更多人埋在瓦礫堆下。

布林肯還說：「攻擊（拉法）有可能殺害更多平民，有可能對人道援助造成更大破壞，有可能進一步在世界各地孤立以色列，危及其長期安全與地位。」

內唐亞胡則表示，他告訴布林肯，感謝美國支持打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，以色列也意識到需要保護平民，「我希望能在美國支持下做到這一點，不過如有必要，我們將獨力完成此事。」

美國表示，地面攻擊將是個錯誤，將對當地流離失所的民眾造成極大傷害。

在聯合國安理會最近的外交戰場上，美國提出一項決議草案要求加薩立即停火，以色列與哈瑪斯雙方展開人質協商，不過遭到俄羅斯與中國否決，稱此決議實際上是為以色列入侵拉法開了綠燈。

美國所提決議內容，反映出它對以色列的立場變得更為強硬，華府在以哈戰爭初期一直反對使用「停火」一詞。俄羅斯與中國認為美方所提的停火協議仍不足以限制以色列。

中俄支持一份替代決議草案，不過美國稱該決議草案不足以推動哈瑪斯採取外交行動。

另據中央廣播電台報導，聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)23日在訪問埃及一側的拉法關卡(Rafah crossing)時表示，當加薩的人們正面臨飢餓的時候，救援卡車卻在埃及一側邊境排起長長隊伍，這是一種「道德憤怒」(moral outrage)。

他在埃及一側的拉法口岸前對記者表示，聯合國將繼續與埃及合作，「改善」援助物資進入加薩的程序。

接待古特瑞斯的埃及地區首長舒沙(Mohamed Shusha)表示，大約7000輛卡車正在西奈北部待命，向加薩運送援助物資，但以色列要求的檢查程序阻礙了救援物資運送。

圖為一名巴勒斯坦婦女逃難至抵達拉法。（路透）
圖為一名巴勒斯坦婦女逃難至抵達拉法。（路透）

以色列 加薩 布林肯

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