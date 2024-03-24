我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

休克經濟實施百日 阿根廷通膨276%「窮到窒息」

編譯中心／綜合23日電
阿根廷總統米雷伊執政滿百日，通膨率高達276%，貧窮率創下22年新高。圖為示威者曾在布宜諾斯艾利斯參加反對政府的抗議遊行。（歐新社）
阿根廷總統米雷伊執政滿百日，通膨率高達276%，貧窮率創下22年新高。圖為示威者曾在布宜諾斯艾利斯參加反對政府的抗議遊行。（歐新社）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）執政滿百日，英國《經濟學人》日前刊出專文，肯定其「休克療法」的經濟方針有一定成效，但「代價是殘酷的」，米雷伊放手讓阿根廷貨幣貶值，讓通膨率高達276%。阿根廷現有近六成人口活在貧窮線以下，貧窮率創22年新高。

在米雷伊雷厲風行地經濟改革，進行所謂的「休克經濟」療法下，多數的阿根廷民眾真的覺得「要窒息了」，引發不少民眾走上首都布宜諾斯艾利斯街頭示威。工會領袖HugoGodoy表示，「我們再次要求，政府必須對逐漸惡化的糧食危機做出回應，現在有超過六百萬阿根廷人在受苦。」

對此，阿根廷內政部長GuillermoFrancos回應，「我們希望人們能夠領自己的救濟金，不要仰賴營養廚房，但改變需要時間。」

阿根廷希望民眾自力救濟，極端引來批評。就連成立80年的國營通訊社，都被米雷伊視為是前朝的國家機器，貪腐又無能，下令關門。

另外，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）22日表示，阿根廷政府不會主動鼓勵阿根廷企業與中國進行貿易。有別於前朝立場，她指這類活動應交由民間自主決定，「和中國公司從事買賣的不過是私人公司，阿根廷政府不應像之前的政府那樣介入」。

阿根廷過去在左派前總統費南德茲（Alberto Fernandez）治下，深化與中國的關係，並開始以人民幣作為貿易結算貨幣。

當時費南德茲政府還讓阿根廷預定加入由中國、俄羅斯、印度、巴西及南非組成的「金磚五國」（BRICS），這個集團去年同意擴大成員國規模。但米雷伊上台後已推翻加入金磚國計畫。

蒙迪諾受訪時說，金磚國集團「比較是一種政治關係」，但在這方面阿根廷有不同意見。「對我們而言，與一些非自由民主的國家一同合作，無法帶來許多收穫。」

貨幣 內政部 俄羅斯

上一則

歐盟擬課稅俄穀物 轉運其它地區不受限

下一則

日相引「孫子兵法」這些名句 強化嚇阻力防戰

延伸閱讀

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用
眾院投票禁抖音估輕鬆過關 FBI局長：抖音受中共控制

眾院投票禁抖音估輕鬆過關 FBI局長：抖音受中共控制
藥價飆漲2.5倍變奢侈品 阿根廷民眾寧買食物

藥價飆漲2.5倍變奢侈品 阿根廷民眾寧買食物
阿根廷藥價飆漲逾2倍 民眾買藥或食物陷兩難

阿根廷藥價飆漲逾2倍 民眾買藥或食物陷兩難

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
凱特王妃今年42歲。波士頓麻州總醫院癌症中心腫瘤內科醫生史崔克蘭指出，她的罹癌消息「確實提醒我們所有人，癌症也可能會侵襲健康的年輕人」。(新華社)

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

2024-03-23 04:10

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數