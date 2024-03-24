休克經濟實施百日 阿根廷通膨276%「窮到窒息」

阿根廷總統米雷伊執政滿百日，通膨率高達276%，貧窮率創下22年新高。圖為示威者曾在布宜諾斯艾利斯參加反對政府的抗議遊行。（歐新社）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）執政滿百日，英國《經濟學人》日前刊出專文，肯定其「休克療法」的經濟方針有一定成效，但「代價是殘酷的」，米雷伊放手讓阿根廷貨幣 貶值，讓通膨率高達276%。阿根廷現有近六成人口活在貧窮線以下，貧窮率創22年新高。

在米雷伊雷厲風行地經濟改革，進行所謂的「休克經濟」療法下，多數的阿根廷民眾真的覺得「要窒息了」，引發不少民眾走上首都布宜諾斯艾利斯街頭示威。工會領袖HugoGodoy表示，「我們再次要求，政府必須對逐漸惡化的糧食危機做出回應，現在有超過六百萬阿根廷人在受苦。」

對此，阿根廷內政部 長GuillermoFrancos回應，「我們希望人們能夠領自己的救濟金，不要仰賴營養廚房，但改變需要時間。」

阿根廷希望民眾自力救濟，極端引來批評。就連成立80年的國營通訊社，都被米雷伊視為是前朝的國家機器，貪腐又無能，下令關門。

另外，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）22日表示，阿根廷政府不會主動鼓勵阿根廷企業與中國進行貿易。有別於前朝立場，她指這類活動應交由民間自主決定，「和中國公司從事買賣的不過是私人公司，阿根廷政府不應像之前的政府那樣介入」。

阿根廷過去在左派前總統費南德茲（Alberto Fernandez）治下，深化與中國的關係，並開始以人民幣作為貿易結算貨幣。

當時費南德茲政府還讓阿根廷預定加入由中國、俄羅斯 、印度、巴西及南非組成的「金磚五國」（BRICS），這個集團去年同意擴大成員國規模。但米雷伊上台後已推翻加入金磚國計畫。

蒙迪諾受訪時說，金磚國集團「比較是一種政治關係」，但在這方面阿根廷有不同意見。「對我們而言，與一些非自由民主的國家一同合作，無法帶來許多收穫。」