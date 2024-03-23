70多年合作掰了 德足棄Adidas改Nike遭批不愛國

德國國家足球隊的球衣一向是由愛迪達提供，但自2027年起，球衣上的LOGO將改為Nike品牌。（路透）

德國 國家足球 隊21日宣布，與德國運動品牌愛迪達(Adidas)的贊助合作期滿後將不再續約，改由美國體育品牌巨頭耐吉(Nike)接任裝備贊助商，這項決定22日在柏林引發不滿聲浪，德國經濟部長更斥其缺乏「愛國精神」。

中央廣播電台報導，德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)在發給法新社的聲明中表示：「我很難想像沒有三條橫槓(Adidas商標)的德國球衣。」

哈貝克說：「對我來說，愛迪達和黑紅金(德國國旗配色)總是在一起的，是德國身分的一部分」。

哈貝克表示，隨著本土運動服飾品牌和經濟正面臨困難時期，「希望德國足球聯盟(DFB)能夠展現更多的愛國精神」。

德國衛生部長勞德巴赫(Karl Lauterbach)21日在X表示，德國國家足球隊終止贊助合作是「錯誤的決定」，此舉見證了「商業摧毀了傳統和家園」。

愛迪達與德國國家隊的合作可以追溯到1950年代，德國隊在1954年首次奪得世界盃 冠軍。

根據德國商報(Handelsblatt)報導，德國足球聯盟與這家美國公司簽訂的合約每年價值約1億歐元(1.08億美元)，是愛迪達報價的2倍。該聯盟表示，與耐吉的合約將2027年起持續到2034年，而且這是「迄今為止最好的財務報價」。

德國足球聯盟表示，這筆資金將能讓該協會更好地履行對「德國足球及其發展」的承諾。

德國足球聯盟在X上表示：「對於我們作為一個協會來說，這也是一個轉折點，很明顯，一段以特殊時刻為標誌的合作夥伴關係，將在70多年後結束。」