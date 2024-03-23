北韓海外勞工外匯收入 比制裁前多3倍

根據聯合國 安理會最新報告，北韓 每年透過向海外派遣勞工 賺取7.5至11億美元的外匯收入，對比2017年聯合國實施禁止成員國僱用北韓勞工制裁前，增加近3倍。

據中時新聞網報導，聯合國安理會北韓制裁委員根據2023年7月底至今年1月的調查結果，指出北韓對海外派出的IT業界勞工每年約賺取2.5至6億美元，其他業界的勞工每年約賺5億美元。

據報導，北韓在聯合國制裁前透過向海外派遣勞工每年僅賺取約5億美元外匯。2017年，聯合國安理會通過第2375號和第2397號決議，禁止成員國僱用北韓勞工，並要求成員國在2019年12月前遣返所有在本國的北韓勞工。

制裁委員會另表示，發現北韓領導層進口禁止輸入的高級車款和皮包等奢侈品，也有發現以第三國進口規避制裁的情形。

報告指出，現有逾10萬名北韓勞工受僱於40多個海外國家，從事餐飲、醫療、科技、紡織、建築等工作。預計北韓重新開放邊境後，還會有大規模勞工被派遣到其他國家。

孤立的北韓在新冠疫情封鎖措施結束後試圖擴大外交往來，已派遣代表團赴中國、越南和寮國訪問；北韓官媒報導，執政黨代表團22日已抵達北京。

北韓中央通信社（KCNA）報導，政治局候補委員金成男率領的代表團21日在北京機場受到中國共產黨代表歡迎，但報導未具體說明此行確切性質。

中國官方通訊社新華社報導，北韓代表團會見了中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧。

北韓也與寮國和越南保持相對密切的關係。北韓中央通信社表示，金正恩已向寮國總統宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）致贈花籃，以紀念寮國人民革命黨（Lao People's Revolutionary Party）成立69周年。

2013年，寮國遣返9名當時介於15歲至19歲之間的北韓難民，不顧南韓和聯合國基於擔心他們返回高壓統治的北韓後遭遇安全問題所提出的請願，因而廣受批評。