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全球首座七龍珠樂園 沙國打造70公尺高神龍

編譯中心／綜合22日電
沙烏地阿拉伯首都利雅德郊區新高級旅遊勝地吉迪亞（Qiddiya）打造全球首座「七龍珠主題樂園」。（視頻截圖）
沙烏地阿拉伯首都利雅德郊區新高級旅遊勝地吉迪亞（Qiddiya）打造全球首座「七龍珠主題樂園」。（視頻截圖）

日本超人氣作品「七龍珠」問世40年來人氣歷久不衰，粉絲群橫跨世界各地。沙烏地阿拉伯22日表示，將打造全球首座「七龍珠」主題樂園，預計占地50萬平方公尺。根據「七龍珠」官網，這座樂園有7大園區及至少30個遊樂設施，園中設有一尊70公尺高的神龍。

中央社引述法新社報導，當局指出，將在首都利雅德（Riyadh）郊外一處新高級旅遊勝地吉迪亞（Qiddiya），建造以「七龍珠」漫畫系列為主軸的主題樂園。

以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。這項消息使許多「七龍珠」粉絲大感震驚。

根據吉迪亞投資公司（Qiddiya Investment Company）新聞稿，這座主題樂園預計占地50萬平方公尺，讓粉絲在「在活動過程中體驗冒險，並經歷從初代『七龍珠』至最新『七龍珠超』（Dragon Ball Super）系列等旅程」。

在「七龍珠」官網發布的聲明稿中，吉迪亞投資公司並未訂下確切開園日期，也未透露建設成本。根據聲明，這座主題樂園將畫分為7大園區，設有至少30個遊樂設施，園區中央將設置一尊70公尺高的神龍，它身旁會圍繞著大型雲霄飛車設施。

吉迪亞投資公司的這項「娛樂城」計畫正如火如荼興建中，其特色將包含高級主題樂園、賽車設施及野生動物園，遊客將可暢遊龜仙屋、膠囊公司、比魯斯之星等經典場景，讓「七龍珠」全球粉絲充滿期待。

沙烏地阿拉伯將打造全球首座七龍珠主題樂園。（取材自X平台）
沙烏地阿拉伯將打造全球首座七龍珠主題樂園。（取材自X平台）

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