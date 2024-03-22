鼓勵安全「交流」 巴黎奧運送選手22萬個保險套

巴黎奧運即將在7月26日登場。（歐新社）

巴黎奧運 即將在7月26日登場，與上屆東京奧運受疫情限制不同，選手們無須再與他人保持社交距離 ，能自由的「人與人連結」，因此選手村特別發放22萬個保險 套，以供運動員使用。

中央社引述法新社報導，2024年巴黎奧運急救與衛生服務負責人達拉德（Laurent Dalard）表示，7月26日至8月11日奧運期間，選手村將提供22萬個男用保險套與2萬個女用保險套，稱「我們不知道有多少人可能會使用，但如果需要的話我們會滿足這些需求。」

1988年首爾奧運會上，首次向運動員免費發放數千個保險套，以鼓勵安全性行為並提高人們對當時席捲全球的愛滋病毒的認識。

數十年來，奧運上分發的保險套數量急劇增加，1992年巴塞隆納奧運達5萬個、2008年北京奧運10萬個、2012年倫敦奧運增至15萬個。2016年里約奧運則是最多的一屆，發放45萬個，相當於每名運動員42個。

不過，這些保險套可能「無用武之地」，因為選手村的床全都是單人床，由紙板製成，被譽為「激情殺手。」巴黎奧運的一名籌辦者透露，預計大部分保險套會當作紀念品或免費贈品帶回家。

達拉德指出，法國的性病案例正在增加，選手村除發保險套，也將張貼海報並發送傳單，提醒運動員其危險性。

巴黎奧運村位於巴黎北郊，在夏季奧運會期間可容納約1.4萬人，在殘奧會期間則可容納2.3萬人。場地將24小時提供食物，並配有體育酒吧和遊戲區，但不提供酒精飲料。