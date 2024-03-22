核能峰會 35國允增核電廠實現碳中和 德奧反核挺再生能源

歐盟執委會主席范德賴恩（前排左一）等參加首屆核能峰會的領袖21日在布魯塞爾合影。 （歐新社）

全球35國領導人與代表團21日在比利時布魯塞爾舉行第一屆核能峰會，宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標。與會領袖發表聲明，承諾興建更多新核電廠，歐盟 執委會主席范德賴恩說，現有核電廠延役也有助減碳 目標。

主持會議的國際原子能總署署長葛羅西說，「我們必須竭盡全力促進核能的貢獻」。他說，「很明顯，核能就在那裡，有著重要的作用可以發揮」。國際能源總署署長畢羅則說，「如果沒有核電的支持，我們就沒機會如期達到氣候目標」。

核能是一種低碳能源，擴大核電的政治推力，是歐洲藉以實現宏大氣候目標的一環。歐盟理事會主席米歇爾則表示，核能「一方面可以幫助我們對付氣候危機，另一方面可以幫助我們建立戰略自主」。

歐盟執委會主席范德賴恩說，延長現有核電廠的安全運作，是確保大量潔淨能源的最便宜方法之一。但她坦言，歐盟內部對核能有不同意見。

美國、中國、印度等排碳大國，以及日本、南韓與支持核電的多個歐洲國家參加此次核能峰會。根據路透看到的聯合聲明，與會的領導人表明將「致力於充分釋放核能潛力，採取支持措施和具有競爭力的資助，讓現有核子反應爐延壽」。

聲明同時承諾，將建造新的核電廠與早日部署先進反應爐，包括全球性小型核電廠，同時保持最高程度的安全和保障。

去年底全球22國在COP28聯合國氣候峰會共同簽署倡議，承諾要在2050年之前，將核能發電提升三倍，以達成淨零碳排目標。世界氣象組織19日則發出氣候變化「紅色警報」，表示全球平均地表溫度已經比工業化前水準高出攝氏1.45度，接近巴黎協定設定的1.5度門檻。許多國家認為，利用低碳的核電才能達成減碳目標避免氣候危機。

不過，核能也面臨了阻力，包括缺乏投資、成本超支與計畫持續延宕。2011年日本福島核電廠災變，讓德國 等國家決定廢核電，但地球暖化創造了逐步淘汰化石燃料的需求，烏克蘭戰爭則讓歐洲國家依賴俄羅斯能源的問題暴露無遺，扭轉了局面。

然而，即使在重視減碳的歐盟，成員國對於是否推廣核能也存在分歧，並分成兩個陣營，一方由法國帶頭，認為核能發展至關重要，另一方包括反核國家奧地利和德國，想要把重點放在風能和太陽能等再生能源。

同樣出席峰會的比利時能源部長凡德史卓登（Tinne Van der Straeten）日前也表示，她尚未被核能說服，除了成本太高，永續發展也不只是減碳，還有廢棄物問題，即核廢料處理爭議尚難解決。