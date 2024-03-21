世界幸福國家 芬蘭7連霸 美跌出前20 新加坡蟬聯亞洲第一

世界幸福國家排行芬蘭7連霸。（路透）

根據最新公布的2024年世界幸福報告，今年在該報告居首的仍然是芬蘭，這個北歐國家已蟬聯冠軍七年，緊接其後的丹麥和冰島 ，黎巴嫩和阿富汗墊底；亞洲國家以新加坡 的排名最前，其後依序是台灣、日本、南韓、菲律賓、越南 、泰國、馬來西亞、中國和蒙古。

世界幸福報告是部分全球頂尖研究人員和福祉科學家的研究成果，其排名基於蓋洛普在2021到2023年間進行、有關生活幸福感受的全球問卷調查數據。

專家還分析了六個關鍵因素的資料： 人均國內生產毛額、健康平均餘命、社會支援、自由度、慷慨程度，以及對腐敗的認知。他們的分析能為各國民眾對自己的生活所給出主觀評級，提供深刻的洞察和潛在的解釋。

報告顯示，芬蘭以平均7.7分蟬聯榜首，第二到第十位的依序是丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡和澳洲。報告再次顯示出北歐國家的優勢。

而自2012年「世界幸福報告」開始發布以來，美國首次跌出了最幸福的20個國家之列，主要是因為30歲以下年輕人的幸福感下降，美國從2023年的第15名跌至第23名。德國也是首度跌出前20名外，排名第24。

報告顯示，東歐國家排名上升，捷克、立陶宛、斯洛維尼亞等分別上升至第18、19、21等。在其他國家方面，加拿大則位居第15、英國第20、法國第27、西班牙第36、義大利第41，俄羅斯則落在第72名。

根據英國衛報報導，參與報告編輯的牛津大學經濟學教授Jan-Emmanuel De Neve表示，年輕人現今正經歷中年危機，尤其是北美的年輕人。相較之下，許多福祉改善幅度最大的國家是中歐和東歐的前共產國家。與較富裕國家不同的是，那裡的年輕人稱他們的生活品質明顯高於年長群體，而且往往與西歐相當或更好。

新加坡因為人均GDP表現極佳、星國民眾認知的國內貪腐程度甚至低於丹麥和挪威，在受訪的143國裡排第30，連續第二年成為亞洲最幸福國度。至於台灣，去年也名列亞洲第二。

世界幸福國家排行，新加坡列亞洲第一名。（路透）

台灣以31名緊追在後，日本排在第51名，堪堪領先第52名的南韓，其後是菲律賓第53名，越南第54名，泰國則排在第58名，中國是第60名，香港則是第86名。值得注意的是，菲律賓去年排在第76名，今年幸福指數突飛猛進。

根據這份報告，緬甸、柬埔寨、印度、斯里蘭卡和孟加拉是亞洲最不快樂國家之一。全球人口最多國家印度在143國裡排第126名。