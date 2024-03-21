實現淨零排放關鍵 首屆核能峰會開幕

各國領導人21日齊聚比利 時布魯塞爾，舉行第一屆核能峰會，以凸顯核能對降低使用化石燃料、加強能源安全與促進經濟發展等全球挑戰的作用。

核能峰會將由比利時總理德克魯跟國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西共同主持，將是截至目前聚焦於核能議題的最高層級會議。

2023年12月於杜拜舉行的COP28聯合國氣候峰會 呼籲核能與其他低碳能源一起加速配置，並同意在「全球盤點」歷史性納入核能後，第一屆核能峰會緊接登場，將為與會各國領袖提供機會，分享對核電在實現淨零排放和促進永續發展的關鍵作用願景，包括充分利用核能潛力的國家計畫。

德克魯告訴IAEA，「核能峰會為所有與會領導人提供了一個機會，可以分享他們對核子技術必須發揮的作用，以及將在未來幾年扮演角色的觀點，以達到我們集體設定的去碳化目標」。

德克魯指，這是一個強烈政治訊號，承認核電對全世界許多國家在淨零排放之路的關鍵作用。這次峰會將結合政治層級討論與科學論壇，匯集業界主要利益相關者，讓他們展示最新創新，幫助他們建立未來開發計畫的橋梁和合作關係。

核能峰會將包括專題討論，讓專家展示創新如何進一步加強核電的競爭力、易用性跟可持續性，以及為了核電計畫的經費與融資 ，建立一個公平競爭環境的機遇和挑戰。